Delež pozitivnih testov prejšnji petek 25,7-odstoten, včeraj 39-odstoten

1.1.2022 | 13:00

Foto: Bobo

Včeraj so ob opravljenih 4263 PCR-testih potrdili 1661 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih izvidov je bil 39-odstoten. Za primerjavo: prejšnji petek je delež pozitivnih testov bil 25,7-odstoten.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 17.884 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1458, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 844.

Število aktivnih primerov se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 374. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 81, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa za 17.

V petek so opravili tudi 81.160 hitrih testov, katerih rezultate še preverjajo s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.250.229 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.190.271. Delež cepljenih z vsemi odmerki tako v Sloveniji znaša 56,4 odstotka.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 534 covidnih bolnikov (včeraj 553), od tega jih je 1072 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 187). Osem bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 38 covidnih bolnikov (včeraj 43), od tega 10 na intenzivni terapiji. Enega so sprejeli, jih pet odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 11 covidnih bolnikov, tako kot včeraj enega na intenzivi. Tri bolnike so sprejeli in tri tudi odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 32, Črnomelj 23, Metlika 14, Trebnje 11, Ribnica in Kočevje 8, Šentjernej 7, Šmarješke Toplice, Semič in Žužemberk 6, Straža in Šentrupert 4, Dolenjske Toplice, Mirna in Loški Potok 3, Mokronog Trebelno 2

Posavje - Krško 25, Brežice 18, Kostanjevica na Krki 10, Sevnica 6, Radeče 4

M. K.