Komunalni prispevek v Škocjanu: za ene malo dražji, za druge malo cenejši

2.1.2022 | 17:00

O komunalnem prispevku je svetnikom razlagal Blaž Malenšek (na levi).

Škocjan - V občini Škocjan bo 9. januarja začel veljati nov odlok za odmero komunalnega prispevka, saj je bilo treba starega iz leta 2019 posodobiti zaradi nove državne zakonodaje. Občinski svetniki so nov odlok skoraj soglasno sprejeli v prvem in drugem branju naenkrat.

Blaž Malenšek

Kakšne novosti prinaša, je na seji razložil pripravljavec Blaž Malenšek iz novomeškega podjetja Espri in povedal, da je upošteval usmeritev občine, da prispevek ostane približno na podobni ravni kot sedaj.

Občina Škocjan je bila glede na odmero komunalnega prispevka do zdaj razdeljena na dve območji: Škocjan in Hrastulje, ter vse ostale kraje. Po novem pa je vse eno območje, saj nova zakonodaja zahteva obvezno poenotenje tarife za celotno občino, kar so rešili kompromisno. Kot je povedal Malenšek, se bo prispevek za območje Škocjana in Hrastulj nekoliko pocenil in sicer med 3 in 10 odstotki, oz. povprečno za okrog 7 odstotkov. V ostalih vaseh (bivše 2. območje) pa bodo plačevali malo višji komunalni prispevek in sicer med 5 in 7 odstotkov oz. povprečno za šest odstotkov več.

Pungeršič kritičen do novosti

Slavko Pungeršič je edini imel pomisleke in je glasoval proti.

Izenačenje območij je zmotilo zlasti svetnika Slavka Pungeršiča z Jerman Vrha: »Ta sprememba mi je nerazumljiva. V mnogih odročnih vaseh smo infrastrukturo veliko delali sami, od vodovoda, ceste, telefonije … Zdaj pa je komunalni prispevek za vse enak. Novost se mi ne zdi poštena zlasti za periferijo,« je dejal Pungeršič.

Malenšek je odgovoril, da je treba spoštovati pravni red in uredbo. »Super, da ste infrastrukturo gradili občani, saj ste jo tudi uporabljali. Komunalni prispevek pa je namenjen za novogradnje, ostalim se ne zaračunava,« je dejal in poudaril, da je ta način izračuna poenostavljen, da je za vse občane enako.

Škocjanski svetniki na seji.

Da je to zakonsko obvezno, poudarja tudi Janja Ravnikar, višja svetovalka za urbanizem in razvoj na občini Škocjan, in dodaja, da gre pri najbolj pogostem primeru, to je stanovanjski hiši bruto tlorisne površine 175 kvadratnih metrov na gradbeni parceli 500 kvadratnih metrov pri plačilu komunalnega prispevka za razliko okrog tristo evrov v eno ali drugo smer - odvisno od območja.

Kako v Hrastuljah 2?

Komunalni prispevek, katerega plačilo je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, pomeni povrnitev dela stroškov občini za izgradnjo infrastrukture. Gre za investicijski denar, to ne gre pozabiti, je dejal Malenšek.

Prispevek je odvisen od več dejavnikov, najpomembnejši pa je velikost objekta. Kot pove Ravnikarjeva, bo komunalni prispevek npr. na območju nove stanovanjske soseske Hrastulje 2, kjer bodo po občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske hiše v povprečju velike okrog 264 kvadratnih metrov, znašal okrog devet tisoč evrov. »Pri teh hišah si občina lahko s tega naslova obeta okrog 160 tisoč evrov, pri čemer bodo zavezanci plačali komunalni prispevek šele takrat, ko se bodo dejansko odločili za gradnjo. Občina Škocjan bo ta denar torej dobila skozi daljše obdobje,« razloži Ravnikarjeva.

Kasneje še kanalizacija

V odmero komunalnega prispevka v občini Škocjan zdaj še ni vključena kanalizacija. Ko bo ta urejena, bodoče novo graditelje z možnostjo priključitve čaka na ta račun višji prispevek, vse ostale uporabnike pa naknadno plačilo od tisoč do 1.200 evrov na gospodinjstvo.

Jože Kapler

Blaž Malenšek je Škocjančane opomnil še, da so v primerjavi s sosednjimi oz. podobno velikimi in razvitimi občinami še vedno med cenejšimi. Temu je pritrdila svetnica Martina Božič in dodala, da je komunalni prispevek vseeno za majhno občino, kot je škocjanska, kar zajeten. Svetnik Klemen Mlakar je pripomnil, da mora biti komunalni prispevek čim nižji, če želijo v občino privabiti mlade družine.

Škocjanski župan Jože Kapler meni, da so z novim prispevkom konkurenčni, saj niso v najvišjem rangu. Ker so pretežno podeželska občina in želijo ohranjati kmetijstvo, so se odločili tudi za olajšavo - komunalni prispevek za ne stanovanjske kmetijske objekte, z izjemo zidanic, bo znašal 50 odstotkov. Tega je bil vesel svetnik Milan Markelc. Župan je še dodal, da se bo komunalni prispevek v gospodarski coni odmerjal po istem, splošnem odloku, in bo celo za en odstotek cenejši.

In koliko občina Škocjan sploh dobi na letni ravni v proračun od komunalnega prispevka? Leta 2018 je bilo to dobrih 52 tisoč evrov, leta 2019 preko 105 tisočakov, lani je bil znesek kar dobrih 165 tisoč evrov, v letošnjem letu pa so do konca novembra prejeli blizu 91 tisočakov.

Besedilo in foto: L. Markelj