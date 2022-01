FOTO: Ema prva Novomeščanka v letu 2022; Ela zadnja z letnico '21

2.1.2022 | 10:00

Presrečni Blaž, Daša in mala Ema. V domači hiši jih čaka novourejeno družinsko gnezdece. Otroška sobica je (vsaj doslej) v bolj nevtralnih barvah, ker oči pa mami nista želela izdati, kaj bosta prinesla domov iz porodnišnice ...

Bralci našega portala že veste, da se je v novomeški porodnišnici včeraj zgodaj popoldne kot prva v novem letu rodila deklica in da so v Novem mestu z deklico tudi zaključili minulo leto. Zdaj z vami z veseljem delimo še nekaj podrobnosti ...

Prvi otrok, pa tak prihod!

Daša in Blaž Uhan iz Novega mesta sta pričakovala, da bosta svojega prvega otročička v objem stisnila kakšen dan, dva kasneje, pa čeprav so Daši rok postavili prav na 1. januarja. Pa je bil zanjo pester že kar ves silvestrski dan. Že noč prej je namreč začutila blage popadke, odpravila se je v urgentni center in od tam že kar v porodno sprejemno sobo, kjer pa so ugotovili, da so popadki še neredni in je tako novo leto (in dojenčka) odšla čakat domov. In z novim letom so v soboto zjutraj prišli tudi pogosti popadki, tudi na 2 minuti, zato sta se Daša in Blaž hitro odpravila v porodnišnico.

Ob 12.28 se je rodila njuna deklica, Ema, porod ni bil težak, presrečna starša sta izjemno hvaležna babicama Klavdiji Strmšek in Nataši Glavan ter porodničarki dr. Damjani Koželj. ''Odlična ekipa, brez katere ta življenjska izkušnja ne bi bila tako lepa,'' pravita. In jima ekipa pohvale vrača: ''Oba sta se med porodom odlično držala, porod je za prvorodnico potekal izredno lepo,'' nam je povedala dr. Koželjeva.

Ema Uhan torej, dobrodošla! Da so ženske v njeni družini rojene na posebne datume, ni nič nenavadnega. Mami ga praznuje 1. novembra, babi Majda na božični večer, 24. decembra. In zdaj Ema -1.1.! Prekosila je vse in se že z rojstvom vpisala v zgodovino kot prva Novomeščanka v letu 2022. Tako se to dela.

Ko prideš, prideš s stilom.

Elo doma čaka sestrica

Alenko Rajk in malo Elo doma čaka 6-letna Mia. In ostali seveda.

Tudi Ela se bo lahko pohvalila. Da je ni prinesla štorklja, pač pa dedek Mraz.

Zadnjega otroka v letu 2021 je v novomeški porodnišnici rodila Alenka Rajk iz Gabrja, dober teden pred rokom. Deklica, Ela sta jo torej poimenovala, je zanju z možem drugi otrok, doma jo že nestrpno pričakuje 6-letna sestrica Mia.

Na silvestrski večer je ob osmih Alenka še doma z možem povečerjala, nato pa so se začeli popadki, na 5-10 minut. Ob 21.30 sta sklenila, da se odpravita v porodnišnico, kjer je rodila hitro, že ob 22.38 uri. ''Kratko, ampak intenzivno,'' pove mamica. Njej sta pomagali babici Anja in Sabina ter porodničarka asist. dr. Gabrijela Simetinger. Tako kot Daši ji je bil tudi v porodni sobi v oporo mož.

V sobi na poporodnem oddelku pa Alenki družbo dela prijateljica, s katero sta rodili na isti dan ... Še eno praznično presenečenje.

Naj vam bo srečno, življenje!

M. K.

