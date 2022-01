Zadimilo celo hišo

3.1.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 14.59 se je v Pavlinovi ulici v Krškem pri kurjenju v kurilnici zadimilo v prostorih celotne stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško so prostore prezračili, prekinili kurjenje v peči, pregledali objekt s termovizijsko kamero in svetovali pregled s strani dimnikarske službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK, izvod Primostek.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKARNA LOČNA, izvod 5. LOČNA 24;

- od 9.30 do 10.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA, izvod 4. BAJNOF.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.