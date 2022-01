Po praznikih spet v šolo

3.1.2022 | 07:30

Tako za učitelje kot učence še vedno velja pogoj PCT. (foto: Profimedia)

Okoli 269.000 učencev in dijakov se danes po božično-novoletnih praznikih znova vrača v šolske klopi. Tokrat so šolarji na novoletnih počitnicah uživali devet dni, ki so jih preživeli tudi ob epidemioloških ukrepih. Zdaj jih čaka zaključek prvega ocenjevalnega obdobja, nato se bodo že februarja odpravili na enotedenske zimske počitnice.

Šolarji so pred novoletnimi počitnicami v šolske klopi zadnjič sedli v petek, 24. decembra, ko so obeležili tudi dan samostojnosti in enotnosti. Zadnje dni leta pa so preživeli na počitnicah.

Zdaj jih čaka zaključek prvega od dveh ocenjevalnih obdobij, ko se po pravilniku o šolskem koledarju v osnovnih šolah zaključi 31., v srednjih šolah pa že 15. januarja.

Šolarji so si sicer prvi oddih privoščili že konec oktobra v času tako imenovanih krompirjevih počitnic. Pred koncem šolskega leta pa jih čakajo še zimske počitnice, ki bodo tudi letos potekale v dveh delih v drugi polovici februarja, in prvomajske počitnice.

Na zimske počitnice se bodo 21. februarja odpravili najprej učenci iz zahodne in osrednje Slovenije, v tednu od 28. februarja do 4. marca pa še tisti iz jugovzhodne Slovenije.

Še prej, 11. in 12. februarja, pa učence, predvsem devetošolce, čakata tradicionalna informativna dneva za vpis v srednje šole. Ti so lani zaradi epidemije covida-19 potekali virtualno.

Šolarji se po počitnicah v šolske klopi vračajo v istem režimu kot je veljal lani, torej po modelu B, ki omogoča šolanje vseh v šoli, tudi z možnostjo združevanja učencev različnih oddelkov v skupine ob izvajanju higienskih ukrepov.

Tako za učitelje kot učence še vedno velja pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), pri čemer se dijaki in učenci samotestirajo v šoli trikrat tedensko.

STA; M. K.