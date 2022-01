Prva letošnja tekma in prvi letošnji poraz - v zadnji četrtini zmanjkalo moči

3.1.2022 | 08:10

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 14. krogu AdmiralBet ABa lige sinoči na domačem parketu izgubili s Cedevito Olimpijo s 83:90 (20:20, 22:13, 27:28, 14:29).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 700, sodniki: Majkić (Slovenija), Juras (Srbija), Nikšić (BiH).

* Krka: Gibbs 6 (1:1), Stipčević 20 (4:4), Stipaničev 6, Škedelj 7 (3:5), Lapornik 14 (4:4), Macura 6 (0:2), Klobučar 3, Thomas 21 (2:2).

* Cedevita Olimpija: Pullen 22 (4:6), Ferrell 16 (5:5), Ejim 9, Murić 1 (1:2), Auguste 22 (10:12), Blažič 5 (3:4), Omić 7 (3:5), Radovanović 8 (1:2).

* Prosti meti: Krka 14:18, Cedevita Olimpija 27:36.

* Met za tri točke: Krka 11:34 (Stipčević 4, Stipaničev 2, Lapornik 2, Klobučar, Thomas, Gibbs), Cedevita Olimpija 9:26 (Pullen 4, Ferrell 3, Radovanović, Ejim).

* Osebne napake: Krka 30, Cedevita Olimpija 21.

* Pet osebnih: Macura (33.), Lapornik (35.), Škedelj (36.).

Košarkarji Cedevite Olimpije so še tretjič v tej sezoni premagali Krko. Po zmagi v slovenskem superpokalu septembra lani in uvodnem krogu lige Aba so v 14. krogu regionalnega tekmovanja slavili v Novem mestu z 90:83.

Krkaši so tokrat igrali brez poškodovanega Andreja Stavrova in obolelega Jana Kosija, čeprav sta bila v postavi, pa nista igrala niti Hasahn French in Leon Stergar. Začeli so v petorki Rok Stipčević, Luka Lapornik, T. J. Gibbs, Adonis Thomas in Jurij Macura.

Za Ljubljančane je to četrta zaporedna zmaga v ligi Aba in peta v zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih, Krka pa je doživela sedmi poraz v nizu, tako da jo v nadaljevanju sezone čaka ogorčen boj za obstanek.

Čeprav so zaostajali tri četrtine tekme, so gostje suvereno prišli do dveh točk. V zadnji četrtini so s čvrsto obrambo naredili delni izid 21:2 in tako nadoknadili zaostanek 13 točk iz 25. minute (58:45).

Pri vodstvu Cedevite Olimpije s 73:71 je najprej igrišče zaradi petih osebnih napak zapustil Jurij Macura, takoj za njim pa še domači kapetan Luka Lapornik, ki je dobil dve tehnični napaki. Ljubljančani so v slabih dveh minutah prišli do vodstva z 82:71 in zanesljive zmage.

Pri domačih je Rok Stipčević zbral 20 točk, tako da s povprečjem 20,5 točke ostaja prvi strelec lige Aba. Eno točko več in osebni rekord v tem tekmovanju je dosegel Adonis Thomas. Pri gostih sta po 22 točk vknjižila Jacob Pullen (17 v drugem polčasu) in Zach Auguste, ki je k partiji kariere v dresu Cedevite Olimpije dodal enajst skokov.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke mojim igralcem za pristop, borbenost, za vse, kar so prikazali na današnji tekmi. Dokler smo imeli moči in dovolj igralcev za rotacijo, smo igrali košarko, potem pa je padla tako zbranost kot kakovost igralcev, ki so v danem trenutku lahko igrali in je slabša od »nosilcev igre«. Še enkrat čestitke igralcem za prikazano, še vedno pa nam manjka pet igralcev, tako da smo čarovniki v tem, kar delamo. Čestitke tudi Cedeviti Olimpiji za na koncu zasluženo zmago.«

Jurica Golemac, trener Cedevite Olimpije: »Čestitke fantom za težko priborjeno zmago. V Leon Štuklju nikoli ni bilo nikoli lahko, tudi danes ni bilo. Začeli smo premehko, prelahko, preveč individualno, brez podaj, potem pa smo se ustrašili in začeli igrati tako kot znamo, še posebej v obrambi. Iz tega pa so potem prišli odprti meti. Nikoli na poudarjam posebej igralcev, a tokrat je bil Radovanović ta, ki nam je dvignil igro tako v obrambi kot v napadu in odigral šolsko in pametno košarko. On je s svojimi podajami in obrambo naredil preobrat.«

Krkaši imajo v AdmiralBet ABA ligi tri zmage in 11 porazov, v naslednjem, 15. krogu pa bodo v soboto, 8. 1., gostovali pri Mornarju v Baru. Že v sredo, 5. 1., pa jih domača tekma slovenske lige s Termami Olimia.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Rok Stipčević po tekmi Rok Stipčević po tekmi