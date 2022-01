Uredili še dovoz in parkirišča pred Tončkovim domom

3.1.2022 | 09:15

Sevnica/Lisca - V lanskem letu je bil Tončkov dom na Lisci posodobljen s številnimi pridobitvami – prenovo namestitvenih kapacitet, ureditvijo fasade, zamenjavo kotlovnice. Vse to so novosti, ki so nadgradile delo preteklih let, kot pravijo na sevniški občini, s ciljem sodobne, zgledno urejene in obiskovalcem prijazne planinske postojanke.

Tik pred koncem leta pa so opravili še zaključne ureditve pred objektom, z asfaltacijo dovozne ploščadi in parkirišča. Tako je bil prihod do Tončkovega doma na Lisci tudi za vse silvestrske obiskovalce še bolj celovito urejen.

