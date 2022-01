FOTO: Jaslice v vasi Gradež nad Turjakom - še do konca tedna

3.1.2022 | 10:45

V vasi Gradež nad Turjakom so pravi zanesenjaki vaščani, člani Društva za ohranjanje kulturne dediščine. Skupaj z gostujočimi izdelovalci in lastniki vsako leto postavljajo razstavo jaslic iz različnih materialov v skritih kotičkih vasi. Tako je tudi letos, vidimo domače jaslice in iz tujine, miniaturne, v naravni velikosti ... Izdelane so iz naravnega materiala, denimo iz papirja, lesa, gline, kovine, ličkanja, testa, kamna, iz storžkov, iz blaga, jaslice so tudi skvačkane itd.

Postavljene so v sušilnici sadja, v kapelicah, pod kozolcem, v kleti stare gostilne, na prostem, v duplinah dreves, v jamah, v okenskih nišah ...

Več let je to številčno največja razstava jaslic v Sloveniji. Na razstavi 2019/2020 je bilo postavljenih okoli 350 jaslic. Letos jih je zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov manj, okoli 190.

Razstavljene jaslice je možno videti še do konca tega tedna, čeprav je bila razstava z včerajšnjim zadnjim vodenjem uradno končana.

Foto: M. Ž.

