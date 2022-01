Kulturne ustanove v 2021: Razpolagali le s polovičnimi kapacitetami

Novo mesto, Krško - Za kulturne ustanove, ki izvajajo gledališke, koncertne in podobne programe, je bilo leto 2021 zelo zahtevno. Zaradi ukrepov, ki jih je sprejela vlada za področje kulture, so bile kar nekaj časa zaprte, potrebna pa so bila tudi določena prilagajanja, ki so jih morali vpeljati v svoje delovanje po odprtju. Kljub nepredvidljivim pogojem delovanja in oteženemu načrtovanju prireditev pa so, sodeč po Kulturnem centru Janez Trdine (KCJT), ki deluje v okviru Zavoda Novo mesto, in Kulturnem domu (KD) Krško uspeli izpeljati velik del načrtovanih programov.

»Vložene je bilo veliko energije, naporov in skrbi v to, da smo, takoj ko je bilo mogoče in dovoljeno, odprli enote za obiskovalce; seveda smo jih tudi zaprli, ko je bilo zapovedano,« pravi direktorica KD Krško Darja Planinc. S programsko ponudbo so se prilagajali pogojem ob vsakokratnem odprtju, kar je od sodelavcev terjalo pripravo programa v več različicah. »Seveda smo bili na drugi strani omejeni tudi s ponudbo kulturno-umetniških programov na strani ustvarjalcev, a je bilo tega manj kot v letu 2020,« pravi.

POL LETA ZAPRTI

»Letošnje leto smo preživeli z veliko prilagajanja, odpovedmi in s hitrimi odločitvami. Zaprti smo bili pol leta. V drugi polovici leta pa smo začeli delati skoraj na vso moč,« pravi koordinator za kulturo Zavoda Novo mesto Matevž Novak. V primerjavi z letom 2019, ko covida-19 še nismo poznali, so izpeljali 75 odstotkov programa. To je po oceni Novaka kar veliko. Trudili so se, da program na nobenem področju ni bil okrnjen. Tako so izpeljali oba velika festivala, Jazzinty in Sem glasba, sem mesto, izvedli Poletni KCJT pa tudi vpis v tri abonmaje – gledališki Grumov, glasbeni Kozinov in otroški Mojčin abonma. Izvajali so tudi predstave za kulturno-umetnostno vzgojo za osnovne in srednje šole, veliko pa je bilo tudi zunanjih najemov Trdinove dvorane.

V enoti Kulturni dom Krško so v nasprotju s prvim polletjem 2019, ko so izvedli 286 dogodkov s 25.094 obiskovalci, pa tudi od lani, ko so lahko poslovali januarja, februarja in potem delno tudi v juniju, v tem času pa izvedli 120 dogodkov z 10.111 obiskovalci, lahko v letošnjem prvem polletju, ko je bila enota praktično pet mesecev zaprta, realizirali le 78 dogodkov, na katerih je bilo 2.006 obiskovalcev. »Gre predvsem za kinoprojekcije, sredi junija 2021 pa smo lahko začeli tudi že drugo ponudbo,« pravi Darja Planinc in dodaja, da so tako imeli dobro obiskane dogodke v sklopu Poletja na gradu Rajhenburg, jeseni so kot eden redkih kulturnih domov razpisali gledališki abonma, izvesti pa bodo uspeli tudi večino načrtovanega programa v okviru glasbenega abonmaja Arsonica.

OKRNJEN OBISK

»Korona gotovo vpliva na obisk oz. odločitev prebivalcev, da bi sploh prišli na dogodke. Opažamo, da je ljudi strah priti na prireditve, da jih odvračajo vsi pogoji, pod katerimi lahko vstopijo v našo dvorano,« ugotavlja Novak. Spoprijemajo se tudi z odpovedmi rezervacij vstopnic in drugimi nevšečnostmi. »V primerjavi z letom 2019 si je naše dogodke ogledalo 60 odstotkov obiskovalcev,« pravi.

Pogoj PCT je vsaj v prvih tednih njegove veljavnosti zdesetkal število obiskovalcev v KD Krško. »Bolj ko je postajalo jasno, da je pogoj PCT nova normalnost, več ljudi ga je izpolnjevalo in posledično prihajalo oz. prihaja tudi na naše dogodke,« pravi Darja Planinc.

EKONOMSKA UČINKOVITOST DRUGOTNEGA POMENA

Če so hoteli ponovno privabiti obiskovalce in jim kljub razmeram ponuditi vsaj nekaj kulturnih dogodkov, je bila, kot pravi Darja Planinc, ekonomska učinkovitost drugotnega pomena. »Vseeno pa smo pri izboru programa ravnali racionalno in glede na potencialno število obiskovalcev ponujali tudi finančno vzdržen program.« Pri tem gre, poudarja direktorica, zahvala Občini Krško, saj jim je z bistveno višjim odstotkom sofinanciranja programa in stroškov dela pokrila izpad prihodkov, ki bi jih sicer ustvarili s prodajo vstopnic. Tako so lahko javnosti kljub zaostrenim razmeram ponujali raznovrsten kulturnih program in ohranili tudi vsa delovna mesta, kar je bil ključni predpogoj tudi za to, da so lahko ob sprostitvi ukrepov spet odprli vrata za obiskovalce.

»Če bi kulturo vedno gledali samo skozi oči dobička, bi marsikateri dogodek odpovedali, ampak pomembno je, da kultura ostane živa, da ljudem, tudi če ne pridejo k nam v KCJT, sporočamo, da smo tu, da ustvarjamo, da si pri nas lahko ogledajo pester program,« pravi tudi Novak. Prepričani so, da prihajajo časi, ko bodo imeli spet polne dvorane.

DECEMBRSKI PROGRAM

»Po obsegu in strukturi je bil naš decembrski program že skoraj povsem podoben programu, kakršen je nastajal še v predkoronskem času, jasno pa istega ne bi mogli zatrditi glede števila obiskovalcev,« pravi Darja Planinc in dodaja, da pa to tudi ne preseneča, saj razpolagajo samo s polovičnimi kapacitetami prizorišč. Nekoliko manj kot v prejšnjih letih je, kot pravi, t. i. popularnega programa, torej vsebin popularnejših žanrov – gledaliških ali glasbenih, ki so v preteklih letih zlasti v decembru precej zlahka in pogosto polnile njihove dvorane. »Tovrstnih dogodkov je manj, ker njihova organizacija v danih razmerah ni finančno vzdržna, obenem pa ni mogoče zaobiti niti dejstva, da celotna sfera kulture še vedno deluje v razmerah izrazite negotovosti, ki posledično precej omejuje dolgoročnejše načrtovanje velikih in/ali množičnih dogodkov,« pojasnjuje.

Pester pa je bil decembrski program, ki je že tradicionalno bogat, tudi v KCJT. »Imeli smo dogodke, ki spadajo v abonmaje – vrhunske koncerte in gledališke predstave, ljudi smo nasmejali s komedijo, vrteli filme,« pravi Novak. Pihalni orkester Krka je tudi izvedel dva koncerta, leto 2021 pa so sklenili z opero Julija, ki je plod njihove lastne produkcije in so nanjo zelo ponosni.

