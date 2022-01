Na nedeljo smo več kot 1000 okužb nazadnje zabeležili konec novembra

3.1.2022 | 13:00

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da je bilo v Sloveniji včeraj potrjenih 1008 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2. Znova je bil visok tudi delež pozitivnih testov, kar 44,2-odstoten. Za primerjavo, preteklo nedeljo so zdravstvene službe ob 38-odstotnem deležu pozitivnih testov potrdile 701 primer okužbe. Dnevno število okuženih na nedeljo je število 1000 nazadnje preseglo 28. novembra, ko je bilo pozitivnih 1039 oseb.

Pri NIJZ sicer ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 18.386 prebivalcev.

Po podatkih vlade se je v slovenskih bolnišnicah ob koncu včerajšnjega dne zdravilo 548 covidnih bolnikov, od tega 173 na enotah za intenzivno nego (171 po podatkih covid sledilnika). Umrlo je 11 covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 42 covidnih bolnikov (včeraj 38), od tega 11 na intenzivni terapiji. Pet so jih sprejeli in le enega odpustili.

V SB Brežice imajo 8 covidnih bolnikov, včeraj 11, tri so odpustili, nobenega novega sprejeli.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 16, Ribnica 13, Črnomelj 10, Metlika 7, Kočevje 6, Trebnje, Šentjernej in Mirna Peč 5, Straža in Sodražica 4, Žužemberk, Škocjan, Dolenjske Toplice in Loški Potok 2

Posavje - Brežice 18, Sevnica 5, Krško 4, Kostanjevica na Krki 3

