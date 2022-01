Vonj po plinu na bencinski črpalki

4.1.2022 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: Petrol)

Sinoči ob 22.51 so v prostorih bencinskega servisa na Belokranjski cesti v Novem mestu zaznali vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali objekt, vendar niso odkrili vzroka, zato so zaprli požarno pipo za zemeljski plin in dovod iz podzemnega rezervoarja utekočinjenega naftnega plina ter prezračili prostore. Vzrok uhajanja bodo zjutraj odpravljali delavci Istrabenza in Petrol plini.

S helikopterjem v UKC

Ob 15.59 je posadka helikopterja SV, v spremstvu medicinskega osebja, iz Kočevja prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana. Kraj pristanka helikopterja so zavarovali gasilci PGD Kočevje.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Bojsnega (spodnje Bojsno), da bo danes predvidoma med 8.00 in 12.00 uro motena dobava pitne zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v torek dne 4. 1. 2022 od 8.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.