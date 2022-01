OZ RK Novo mesto v letu 2021: ''Družba je toliko trdna, koliko je trden njen najšibkejši člen''

4.1.2022 | 09:30

Ob novem letu so obdarili 70 otrok z darili iz dobrodelne akcije Božiček za en dan. (vse fotografije: OZ RK Novo mesto)

Novo mesto

- Zaradi - kot pravijo tudi v tej humanitarni organizaciji - nenormalnih razmer je Območno združenje RK Novo mesto že drugo leto zapored prilagajalo delo in tudi zaznavalo vse več potreb po pomoči. Vedno znova ugotavljajo, da ljudje sami težko prosijo za pomoč, zato je dobro, da stisko opazi vsaj nekdo, naj bo to sosed, sorodnik, prijatelj in jih o tem obvesti. Predvsem starejši in iz oddaljenih krajev ne upajo iz svojih hiš, zato tudi ne pridejo po pomoč, opozarjajo na RK. Okrepili so delo na terenu in letos obiskali 446 oseb doma. Poleg materialne pomoči, ki jo lahko ponudijo ljudem v stiski, so pomagali urediti osnovne socialne pravice, dokumente, zdravstveno zavarovanje … ljudem, ki se ne znajdejo sami. Razdelili so 3523 paketov s hrano, ki jo je prejemalo 1500 uporabnikov. Donirano hrano je prejemalo 164 uporabnikov, 71 samskih gospodinjstev in 93 družin ali skupaj 351 oseb. Finančno pomoč v obliki plačila položnic je prejelo 110 družin v višini 14.600 eur, 170 otrok pa bone za šolske potrebščine v vrednosti 10.700 eur. Vsak mesec je 20 dijakov prejema štipendijo od 14 donatorjev, naštevajo v Rdečem križu.

Program za brezdomne in socialno izključene

Območno združenje RK Novo mesto izvaja socialno varstveni program za brezdomne in socialno izključene, ki ga sofinancira MDDSZ in občine. Program prispeva k večji socialni vključenosti uporabnikov in širjenju socialne mreže brezdomnih, invalidov, starih, samohranilcev, tujcev, odvisnikov, mladih brezposelnih, bivših zapornikov, Romov. Povprečno mesečno vključujejo okrog 60 uporabnikov, ki prihajajo k njim ali jih obiskujejo na terenu. Vsak teden izvajajo različne dejavnosti, kot so joga, pohodi, ogledi, ustvarjalne, računalniške, kuharske delavnice, kegljanje, družabne igre. Uporabnike pa spodbujajo k vključevanju v njihove dejavnosti. Vsak delovnik na RK prihaja trenutno šest oseb na toplih obrok, imajo pralnico in kopalnico. V primeru deložacije ponujajo možnost kratkotrajne namestitve v garsonjeri humanitarnega centra. Na širšem območju jugovzhodne Slovenije pa močno pogrešajo zavetišče za brezdomne.

Konec leta so zbirali sredstva tudi na bazarju Iz omare za otroke, ki so bila namenjena v Sklad za pomoč ljudem v stiski.

Skrb za starejše po krajevnih organizacijah RK

Prostovoljci in prostovoljke Območnega združenja RK Novo mesto so v decembru obiskali 4360 starejših od 80 let in jih razveselili z novoletnim darilom. Pozanimali so se, ali so starejši zdravi in kako prenašajo te čudne čase, ali so osamljeni in bi potrebovali več obiskov ali telefonskega družabništva, ki poteka preko novomeškega RK. Starejše so obiskali tudi v domovih starejših. Za program novoletne obdaritve starejših prispevajo vse občine, del sredstev pa krajevne organizacije RK namenijo od članarine.

Nekatere akcije zbiranja sredstev že obrodile sadove, začenjajo z novimi

V letu 2021 so preko Sklada za pomoč ljudem v stiski organizirali štiri akcije in tri od njih zaključili. Pokrovitelj sklada je že več kot 20 let podjetje Krka. Odmevna je bila akcija za Jožeta Pirha, ki je dobil novo stanovanje, pomagali so pri nabavi novega avtomobila za invalidko, uspešno so zaključili obnovo prilagojenega stanovanja za invalidko. Še vedno pa poteka akcija zbiranja sredstev za obnovo in otroke iz družine, kjer so otroci ostali brez obeh staršev.

Začenjajo novo akcijo za Milana iz Straže, ki je zbolel za limfno boreliozo in je od takrat odvisen od pomoči drugih ljudi. Zaradi nezavidljive socialne situacije so se odločili, da organizirajo pomoč za izgradnjo fasade in prilagoditev in ureditev prostorov kopalnice za gibalno oviranega Milana.

Kljub epidemiji krepijo tudi medgeneracijske vezi

''Na Rdečem križu se trudimo krepiti medgeneracijske vezi, da bi blažili občutke osamljenosti,'' pravijo v Območnem združenju. Vključujejo mlade, ki so konec leta ustvarili 1284 pisem Nisi sam- slika drobne pozornosti, v katerih so napisali nekaj o sebi, pobarvali pobarvanko in starejšim zaželeli vse dobro v novem letu. Pisma so prejeli vsi starejši z novoletnim darilom. Skupaj z dijaki Gimnazije NM in Tehniške gimnazije na Centru srednjih šol NM izvajajo telefonsko družabništvo za starejše. Dijaki enkrat ali večkrat na teden pokličejo starejšega, ki se je sam odločil, da zaradi osamljenosti želi takih klicev. Vključenih je 18 dijakov in profesorjev ter 20 starejših oseb.

Obdarovanje starejših 2021

Krvodajalstvo ne preneha

V letu 2021 je bilo na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, kjer je odvzem trikrat tedensko, opravljenih 4.843 odvzemov, na terenskih krvodajalskih akcijah, ki potekajo po en do dva dni v Šentjerneju, Škocjanu in Žužemberku, pa 368 darovanj krvi. Število odvzemov je bilo lani večje od predlanskega. Prvič je darovalo kri 253 krvodajalcev, kar pripisujejo predavanjem na skoraj vseh srednjih šolah in povabilu dijakov na krvodajalsko akcijo.

Prav tako so podelili ali poslali po pošti 370 priznanj krvodajalcem jubilantom za 10-krat do 150-krat darovano kri.

Zaradi potreb bolnikov po zdravljenju s krvjo krvodajalke in krvodajalce potrebujejo ves čas, brez prekinitve, opozarjajo na RK. Prav zaradi njih tudi v času epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja virusa zagotavljajo nemoteno preskrbo s krvjo in delovanje zdravstva.



''Družba je toliko trdna, koliko je trden njen najšibkejši člen in zato je treba vsem, ki so potrebni pomoči, pomagati,'' zaključujejo svoje poročilo o lanskem delu na novomeškem Rdečem križu in vabijo vse, da se jim pridružite.

M. K.