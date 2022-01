Zvonko Ivanušič v.d. ravnatelja Srednje šole Črnomelj

4.1.2022 | 10:00

Zvonko Ivanušič (foto: STA)

Črnomelj - Srednjo šolo Črnomelj bo po odstopu ravnateljice Elizabete Prus kot vršilec dolžnosti ravnatelja vodil Zvonko Ivanušič.

Svet Srednje šole Črnomelj je na 4. redni seji, ki je bila 22. decembra, sprejel sklep, da se nihče od strokovnih delavcev SŠ Črnomelj ni prijavil za vršilca dolžnosti ravnatelja šole. Zato so pozvali Ministrstvo za šolstvo in šport, da po uradni dolžnosti imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja SŠ Črnomelj. To se je odzvalo v skladu z zakonom in na mesto v.d. ravnatelja imenovalo Zvonka Ivanušiča.

62-letni Belokranjec, nekdanji predsednik uprave Sava Re, je bil pred dobrima dvema desetletjema kratek čas tudi minister za finance v takratni vladi Andreja Bajuka, pa tudi sicer je že vrsto let aktiven na slovenski gospodarsko – politični sceni. Med drugim je bil direktor družbe Belt‐Livar Črnomelj, predsednik uprave Kmečke družbe, predsednik uprave Zavarovalnice Slovenica. Junija 2017 je ustanovil lastno podjetje za poslovno svetovanje.

Kot smo še izvedeli, uradne primopredaje poslov na Srednji šoli Črnomelj še ni bilo. Ivanušič naj bi z delom začel v kratkem.

Sabina Gosenca