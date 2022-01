Pogasili avto, našli truplo - identiteto še ugotavljajo

5.1.2022

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Minulo noč ob 2.53 je na avtocesti Grosuplje–Višnja Gora (v odstavni niši) zagorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana. V vozilu je bila mrtva oseba. Avtomobil je bil v požaru uničen.

Vzrok za nastanek požara še ni znan, prav tako ni znana identiteta osebe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Gorelo ob Mirnopeški

Včeraj ob 17.16 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 250 kvadratnih metrov.

M. K.