Dela za dokončanje doma starejših v Osilnici naj bi stekla septembra

5.1.2022 | 08:40

Dom, ki že vrsto let sameva. (foto: arhiv; M. G.)

Osilnica/Ljubljana - Zastalo izgradnjo doma starejših občanov v Osilnici je septembra lani, kot je znano, pod okrilje vzela država, ki namerava stavbo dokončati, v njej pa poleg doma starejših urediti tudi rehabilitacijski center URI Soča. Trenutno je v izdelavi investicijska in projektna dokumentacija, z deli naj bi začeli septembra, pravijo na ministrstvu za delo.

Občina Osilnica je dom začela graditi leta 2004, a je za njegovo dokončanje zmanjkalo denarja. 13 let po zastoju del in po dolgotrajnih prizadevanjih občine je dokončanje doma septembra prevzela država. Dogovor o tem so predstavniki občine Osilnica in države podpisali septembra. Po sporazumu naj bi doma dokončali do septembra 2023, ko naj bi že dobil tudi uporabno dovoljenje.

Trenutno za projekt pripravljajo investicijsko in projektno dokumentacijo. Izdelan je dokument identifikacije investicijskega projekta, sklepi o njegovi potrditvi pa so v postopku podpisovanja tako na ministrstvu za zdravje kot na ministrstvu za delo.

Po besedah osilniške županje Alenke Kovač so bila z omenjenim dokumentom dokončno usklajena vsa vprašanja glede razdelitve prostorov in vsega preostalega. V tem mesecu sledi še prenos stavbe in zemljišč v last ministrstva za delo. URI Soča začenja tudi že z izobraževanji zdravstvenega kadra, da bo na voljo, ko bo stavba dokončana.

Glede na terminski plan, ki je priloga podpisanega sporazuma med občino in državo, in glede na dinamiko, ki je zastavljena z investicijsko dokumentacijo, po navedbah ministrstva za delo pričetek del načrtujejo v septembru, zaključek pa v roku enega leta.

V dosedanjo izgradnjo doma je občina Osilnica vložila 1,5 milijona evrov, po oceni ministrstva pa bo glede na trenutne cene za njegovo dokončanje, vključno z gradbenimi deli in opremo, potrebnih še 7,2 milijona evrov.

Osilniška županja je s tovrstnim razpletom celotne zgodbe zadovoljna. "Dolgo smo čakali, da se dom dokonča, in zdaj gremo končno v pravo smer," je dejala.

