Proračun je pod streho: tudi pločnik od Bele Cerkve do Sel, minibus ...

5.1.2022 | 09:20

Šmarješki svetniki so na zadnji občinski seji podprli proračun za leto 2022.

Šmarješke Toplice - V občini Šmarješke Toplice so lansko leto zaključili tako, kot so si želeli – s sprejetjem proračuna za leto 2022.

Po prvem branju in 14-dnevni javni razpravi so svetniki skoraj soglasno potrdili predlog proračuna z prihodnje leto. Prišlo je do nekaj uskladitev in prerazporeditev, amandmajev ni bilo, in številke v glavnem ostajajo iste – načrtujejo rekorden proračun za občino in sicer 10 milijonov 770 tisoč evrov prihodkov in skoraj 12 milijonov 150 tisoč evrov odhodkov. Okrog 80 odstotkov denarja bo šlo za naložbe, skupaj blizu 9 milijonov evrov.

Med spremembami od prvega do drugega branja omenimo naslednje: občina dodatnih 200 tisoč evrov namenja za izgradnjo pločnika do avtobusne postaje na Selah oz. ob začetku naselja Bela Cerkev ter še dodatnih 5 tisoč evrov za nadzor; k izgradnji kanalizacije Bela Cerkev so dodali še projekt kanalizacije Gradenje-Sela –Vinji Vrh (nižji del), kar se bo gradilo v dveh fazah, sočasno z razširitvijo ceste Sela – Bela Cerkev; po javnem naročilu za kanalizacijsko in celostno ureditev vasi Vinica pri Šmarjeti se je novogradnja znižala za 100 tisoč evrov (znaša milijon 250 tisoč evrov); za projektiranje razširitve lokalne ceste Draga – Hrib je občina namenila 15 tisoč evrov; občina za nakup bivalnega kontejnerja (mobilne hišice) za socialno ogrožene občane namenja 23 tisoč evrov – sodelovala bo namreč na javni dražbi Občine Mirna Peč; za postavitev nadstrešnice ŠD Šmarjeta namenja 8 tisoč evrov (če društvo pridobi status javnega interesa); za javno razsvetljavo v naselju Sračnik načrtuje dodatnih 10 tisoč evrov.

Zaradi prijave na odprt razpis Eko sklada je občina za nakup minibusa na električni pogon namenila 80 tisoč evrov. Služil bo lahko za šolske prevoze, prevoze starejših do zdravnika, lekarne, trgovine, itd., pa tudi v turistične namene.

