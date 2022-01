Občina Sodražica zainteresirana za odkup Maticove etno hiše

5.1.2022 | 07:50

Maticova etno hiša v Ravnem Dolu (foto: Občina Sodražica)

Sodražica - Občinski svetniki občine Sodražica so na zadnji seji soglašali z dosedanjimi pogovori za odkup Maticove etno hiše v Ravnem Dolu, ki prikazuje življenje suhorobarjev v tamkajšnjih krajih. Občina jo želi odkupiti in s tem po besedah župana Blaža Milavca prispevati k ohranjanju kulturne dediščine.

Hiša je trenutno v zasebni lasti, ker pa je njegov lastnik že v letih in želi, da se ohrani ter pri tem ostane tudi na voljo javnosti, jo želi prodati občini. Po besedah župana Milavca je občina za nakup zainteresirana, saj želi s tem prispevali k ohranjanju kulturne dediščine. "Objekt je primeren tudi za druge vrste kulturnih vsebin, na primer lokalno zbirko pomembnih mož v občini ali kaj podobnega," je povedal.

Premično kulturno dediščino v hiši je s pomočjo sredstev ministrstva za kulturo in občine Sodražica že prevzel Muzej Ribnica, zdaj so stekli še pogovori za odkup same stavbe. Po besedah župana končna cena še ni določena, prav tako še niso znane vse podrobnosti odkupa, pričakuje pa, da bo do odkupa prišlo, in sicer nekje do poletja. Pred tem bo moral seveda vse skupaj potrditi še občinski svet. Župan računa tudi na pomoč ministrstva za kulturo, na katerega so že naslovili prošnjo za sofinanciranje.

Občina Sodražica je z namenom ohranjanja kulturne dediščine, povezane z rokodelskimi in lesnopredelovalnimi dejavnostmi, julija lani ustanovila tudi rokodelsko zadrugo In situ. Cilj je oblikovati spletno stran in spletno trgovino za prodajo suhe robe, kmalu zatem pa še fizično trgovino, ki bo hkrati prodajni in razstavno-promocijski prostor z zadružnimi izdelki.

Projekt, katerega namen je združiti rokodelce in jih narediti konkurenčnejše na trgu, po besedah župana teče in je trenutno v fazi priprave poslovnega načrta. Hkrati potekajo tudi priprave na vzpostavitev trgovine, ki naj bi s poslovanjem začela letos.

Občina Sodražica je sicer od leta 2005 nosilec ene redkih geografskih označb v Sloveniji: Ribniška suha roba, ki povezuje občine Sodražica, Ribnica, Kočevje, Loški Potok, Velike Lašče, Dobrepolje in Bloke.

STA; M. K.