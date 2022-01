Kočevski župan Prebilič ustanavlja klub neodvisnih županj in županov

5.1.2022 | 13:00

Vladimir Prebilič (foto: arhiv DL)

Kočevje - Kočevski župan Vladimir Prebilič je na del slovenskih županov naslovil pobudo za ustanovitev Kluba neodvisnih županj in županov, katerega ustanovni zbor načrtujejo v ponedeljek v Šentjurju. Cilj je povečati vpliv županov na oblikovanje politik, ki zadevajo občine, za zdaj pa ni predvideno poseganje v politično dogajanje v državi, pravi Prebilič.

Po besedah Prebiliča so v iniciativnem odboru k ponedeljkovi ustanovitvi kluba povabili vse županje in župane, ki so na zadnjih lokalnih volitvah kandidirali kot neodvisni kandidati in brez neposredne podpore političnih strank. Gre za 136 od 212 slovenskih županov.

Kot razlog za ustanavljanje kluba navaja, da neodvisni župani in županje do tega trenutka niso bili tesneje povezani na način, ki bi predstavljal pomembno politično moč v državi in ki bi lahko uspešneje vplivala na oblikovanje politik, pomembnih za občine.

Med drugim jih moti, da v Sloveniji še vedno nimamo skladnega regionalnega razvoja, zaradi česar se povečujejo razlike med urbanimi centri in obrobjem. "V zvezi s tem želimo oblikovati poziv, da bi vlada, katera koli že bo, znova ustanovila ministrstvo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj," pravi. Želijo si tudi večjo vključenost občin v črpanje evropskih sredstev in vplivati na ureditev primernega statusa županov, ko gre za njihovo plačilo in čas, ko jim preneha mandat. "Ugotavljamo namreč, da so zdaj župani po prenehanju mandata prepuščeni samim sebi, kar zelo nestimulativno vpliva na to, da se ljudje odločajo kandidirati za to funkcijo," je dejal.

Za zdaj pa, kot pravi, nimajo v načrtu, da bi klub posegal tudi v politično dogajanje v državi ali se morda s svojo listo celo podal na državnozborske volitve. "Si pa želimo oblikovati neko stališče o tem, kaj se danes ponuja na političnem prizorišču. Morda zavzamemo tudi kakšno stališče v zvezi s tem," dodaja.

Kakšna bo formalna oblika delovanja kluba, za zdaj še ne ve in je stvar razprave do ponedeljkovega ustanovnega zbora. "Se pa nagibamo k temu, da postanemo neko dovolj regularno društvo ali združba, kjer bi se srečevali in bi delo potekalo kontinuirano," je še dejal kočevski župan.

Pobudo je danes na redni novinarski konferenci komentiral tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Na vprašanje o političnem povezovanju županov pred parlamentarnimi volitvami je odgovoril, da je treba počakati, kaj od trenutnih načrtov se bo na koncu uresničilo.

Župani se morajo po njegovih besedah odločiti, ali bodo poslanci ali župani. Sam udejstvovanja v vlogi poslanca ne bi več ponovil, saj je vajen operativnega dela na terenu. Po njegovem mnenju tudi velik del županov razmišlja podobno.

Župan prestolnice pravi, da je vabilo na ustanovni zbor dobil, a se je zanj zahvalil. Ob tem je ponovil, da v državni politiki ne bo več deloval.

STA; M. K.