Na AC zagorelo vozilo, v njem našli mrtvo osebo; policija prosi za pomoč

5.1.2022 | 14:35

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Višnja Gora - Policisti so bili danes, kot smo poročali, nekaj pred 3. uro obveščeni o gorečem vozilu v odstavni niši na dolenjski avtocesti malo pred Višnjo Goro v smeri Novega mesta. Gasilci so pogasili vozilo, ki je močno gorelo. V vozilu so našli mrtvo osebo. Vzrok za nastanek požara še ni znan, prav tako ni znana identiteta osebe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so končali ogled kraja dogodka. Nadaljujejo zbiranje obvestil in kriminalistično preiskavo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Promet na kraju poteka normalno in ni več moten.

Policisti vse morebitne priče dogodka oziroma požara prosijo za informacije. To lahko storijo tako, da pokličejo na 113 ali na najbližjo policijsko postajo, lahko pa tudi anonimno na 080 1200, so dodali.

M. K.