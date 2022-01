Na zavarovanem železniškem prehodu vlak trčil v avto

6.1.2022 | 07:00

Sinoči ob 19.06 je v naselju Puščava, občina Mokronog-Trebelno, na zavarovanem železniškem prehodu vlak trčil v osebno vozilo. Vozilo je s proge odbilo v odvodni jarek, kjer je obstalo na strehi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so dve osebi odpeljali na pregled v Zdravstveni dom Trebnje. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, vozilo dvignili iz jarka in ga postavili na kolesa, odklopili akumulator ter v odvodni jarek namestili vpojna črevesa in pivnike.

Precej dela za krške gasilce

Včeraj ob 15.47 je na Cesti 4. julija v Krškem zagorelo ostrešje večstanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Videm ob Savi so s pomočjo avtolestve požar pogasili ter s termovizijsko kamero pregledali požarišče.

Gorel delovni stroj

Ob 13.40 je v bližini Velikega Podloga, občina Krško, gorel delovni stroj. Požar je do prihoda gasilcev s priročnimi sredstvi deloma omejil lastnik, gasilci PGE Krško pa so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili in odklopili akumulator.

Odklepali avto

Ob 9.12 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Globokega, da bo danes predvidoma med 8. in 10. uro motena dobava pitne zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Zaradi težkega snega je na več lokacijah na ribniško-kočevskem območju motena dobava električne energije. Delavci Elektra Ljubljana bodo okvare poskušali odpraviti v dopoldanskem času.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA, na izvodu Levo;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1, na izvodu GASILNI DOM;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1, na izvodu ROMI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRŠKE KOŠENICE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVEC, izvod 2.MIHOVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRESKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8.30 in 12. uro na območju TP Orle, nizkonapetostno omrežje – Na Novi.

M. K.