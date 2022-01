Krmilnice ob Štritovskem jezeru, da ptice ne bodo lačne

Učenci OŠ Frana Metelka Škocjan so ob jezeru postavili krmilnice, kar je nedvomno pohvalno.

Zbrane je na Štritu prijazno sprejela domačinka Nataša Hočevar, članica Turističnega društva Bučka.

Krmilnice so že postavili tudi drugod: na območju zeliščarskega centra v Zagraškem parku, ob Radulji ...

Štrit, Škocjan - Zima je za mnoge prostoživeče živali težko obdobje za preživetje, tudi za ptice. Težko pridejo do hrane, zato jim mnogi pomagajo z nastavljanjem krmilnic.

Tega so se spomnili tudi učenci OŠ Frana Metelka Škocjan, ki so postavitev krmilnic in gnezdilnic uvrstili med predloge za ureditev Šolske učne poti Štritovsko jezero, ki so jo zasnovali v okviru izbirnega predmeta Turistična vzgoja.

Občina Škocjan se namreč trudi za celostno ureditev območja Štritovskega jezera z okolico, ki je naravna vrednota. Izdelali so izhodišča, izbrali izvajalca in v teku je priprava idejne zasnove za ureditev območja, tako da bodo znane prostorske ureditve ter vsebine. Občina se je povezala s krajani, lastniki zemljišč, oblikovala je delovno skupino, ki aktivno sodeluje z izvajalcem pri pripravi idejne zasnove, pove Rok Petančič iz občinske uprave občine Škocjan.

Vključevanja mladih v ta projekt so na občini veseli. Tudi mentorica Patricija Haler je bila navdušena nad idejo, da učenci postanejo varuhi narave.

Devetošolci so tako nedavno organizirali akcijo ter v spremstvu mentorice ter odličnega poznavalca ptic in dejavnega člana Društva za opazovanje ptic Slovenije Aleksandra Božiča krmilnice postavili okrog Štritovskega jezera. Napolnili so jih s sončničnimi semeni ter se sprehodili ob jezeru ter spoznali nekaj ptic, ki tu živijo: sivo vrano, močvirsko sinico, taščico, velikega detla…

Učenci bodo do spomladi sami skrbeli, da bodo krmilnice polne, občina jim je predala zalogo semen ter zgibanko DOPPS z navodili, kako pravilno krmiti ptice pozimi.

Kot pove Petančič, so krmilnice za ptice jeseni že namestili na območju Zeliščarskega centra JV Slovenije v Zagradu, v centru Škocjana med Metelkovim domom in pošto - zanje skrbijo malčki iz škocjanskega Vrtca Radovednež, ter na novo urejenem območju ob Radulji - zanje skrbijo četrtošolci škocjanske osnovne šole.

L. Markelj, foto: Rok Petančič