Krka prvič v sezoni 2021/2022 izgubila na svojem parketu

6.1.2022 | 08:00

Foto: KZS

Domači košarkar Jaka Klobučar dobro izkoristil svoje minute. (ostale fotografije: KK Krka)

Kapetan Luka Lapornik

Rok Stipčević prvi strelec ekipe

Vrnitev Jana Kosija po skoraj tednu dni

Vrnitev Leona Stergarja

Novo mesto - Košarkarji Krke, ki so tokrat igrali brez T. J. Gibbsa, Hasahna Frencha, Andreja Stavrova, Leona Stipaničeva in Mihe Škedlja, so v 13. krogu Lige Nova KBM doma sinoči doma po izenačeni tekmi izgubili s Termami Olimia z 89:95 (19:24, 26:22, 19:21, 25:28). To je drugi poraz krkašev, ki pa ostajajo vodilni na lestvici.

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 100, sodniki: Špendl (Maribor), Savić (Ljubljana), Novak (Hruševje).

* Krka: Stergar 3 (1:2), Stipčević 24 (8:9), Špan 6 (2:2), Medved 4 (1:2), Kosi 2 (2:2), Lapornik 7 (3:3), Macura 17 (1:5), Klobučar 11, Thomas 15 (4:6).

* Terme Olimia Podčetrtek: Strnad 10 (4:4), G. Škorjanc 2, Williams 21 (3:5), Čebular 25 (4:4), Cerkovnik 2, Atanacković 33 (10:11), Vasilić 2.

* Prosti meti: Krka 22:31, Terme Olimia 21:24.

* Met za tri točke: Krka 7:26 (Stipčević 4, Medved, Klobučar, Thomas), Terme Olimia 10:31 (Čebular 3, Atanacković 3, Williams 2, Strnad 2).

* Osebne napake: Krka 24, Terme Olimia 26.

* Pet osebnih: Čebular (37.), Vasilić (40.).

Terme Olimia so najuspešnejša ekipa lige Nova KBM na gostovanjih. V sedmem nastopu so zabeležili šesto zmago. Na domačem parketu imajo zgolj izkupiček 2-4. Na drugi strani je Krka 2022 začela z dvojnim domačim porazom; najprej je v regionalnem tekmovanju izgubila s Cedevito Olimpijo, v uvodnem obračunu 13. kroga pa je doživela prvi poraz v dvorani Leona Štuklja v ligi Nova KBM. To je sicer šele njen drugi v tej sezoni; prejšnjega ji je zadal Helios Suns 16. novembra.

Podčetrtani so zasluženo osvojili dve točki, saj so bili večino časa izenačene tekme v ospredju, dodatno težo uspehu pa daje dejstvo, da so zadnje tri minute in pol odigrali brez do tedaj prvega strelca Sandija Čebularja (25 točk, met 9:14), ki je moral na klop zaradi petih osebnih napak.

A njegovo vlogo je od rezultata 79:79 uspešno prevzel Simo Atanacković, ki se je s 33 točkami (met 10:16, 9 skokov, indeks 36) zavihtel na prvo mesto lestvice strelcev lige Nova KBM (povprečje 21,5 točk). Do konca tekme je dosegel 10 točk, vključno z dvema trojkama, ki sta spodrezali krila domačim igralcem in prevesili tehtnico na stran Term Olimia.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Zaslužena zmaga Term Olimia. Iskrene čestitke, bili so motivirani. Mi smo prejeli veliko preveč točk, tako na polčasu kot na koncu tekme. Treba bo delati naprej, po drugi strani pa sta rezultat in igra do neke mere primerna našemu stanju. Po tekmi z Olimpijo so igralci po dolgem času dobili prost dan, včeraj pa nismo mogli trenirati, saj smo izgubili še dva igralca. Na treningu nas je bilo le devet, tako da se nismo mogli niti normalno pripraviti na to tekmo. Mogoče je to tudi eden od razlogov, da je bila igra ves čas koš za koš in na koncu so gostje izkoristili priložnost in prišli do zmage na našem terenu.«

Krko v naslednjih štirih krogih čakajo tri gostovanja (ECE Triglav, Nutrispoint Ilirija, Hopsi Polzelo), edino tekmo doma bo igrala 26. januarja proti Helios Suns.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović