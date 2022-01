Dolenjskilist.si in Lokalno.si v letu 2021: Bralci so ostali, teme pa tudi

6.1.2022 | 14:10

Novo mesto - Kaj smo lani najbolj brali na portalih Dolenjskilist.si in Lokalno.si – Na Dolenjskilist.si kraljujejo aktualne polemične teme, kronika in covid, na Lokalno.si pa estradniki – Več kot 20 milijonov ogledov

Kljub turbulentnim časom, tudi za medije, oba spletna portala, za katera skrbijo novinarji Dolenjskega lista, Dolenjskilist.si in Lokalno.si, ohranjata svoje zveste bralce. Tako kot že nekaj let zapored sta tudi lani skupno krepko presegla 20 milijonov ogledov – Dolenjskilist.si jih je prispeval 9,1 milijona, Lokalno.si pa 13,5 milijona.

Na portalu Dolenjskilist.si, ki bralce oskrbuje z aktualnimi informacijami, se je še enkrat več izkazalo, da je lokalna novica res kraljica, kar že na začetku polagajo na dušo vsem študentom novinarstva. No, vsaj včasih so jim. Drži, res so zelo brane tudi vsakodnevne novice o okužbah s covidom, pa tudi o tem, kaj je povedal minister Poklukar oziroma česa ni rekel, pa bi moral, ampak še vedno jih po branosti prehitevajo novice, v katerih na primer poročamo, kaj vse to pomeni za novomeško bolnišnico: koliko covidnih postelj imajo še prostih in katerih zdravnikov najbolj primanjkuje.

Covid namreč precej še vedno kroji novinarsko delo in pleni pozornost bralcev. A ne povsem in ne povsod. Na Lokalno.si, kjer zapise prispevajo tudi bralci sami, prostor pa najdejo vse teme, kakor koli povezane z regijo, so denimo zelo brani članki s slovenske estrade: Jasna, Rebeka, Lili in dve Nuši. Veliko bralcev tudi potešimo, če povemo, kako najhitreje očistiti stanovanje in kako speči najboljše piškote. Še posebno, če to prihaja iz ust (in izpod rok) katere od prej omenjenih.

Veliko o tem, kaj obiskovalci naših spletnih strani radi berejo, nam povesta seznama 50 najbolj branih člankov na obeh portalih.

ČRNA KRONIKA, COVID IN SEMIŠKA ŽUPANJA

Tudi zaradi Polone Kambič je bil portal Dolenjskilist.si lanskega novembra najbolj klikan v celem letu. Županja Občine Semič je namreč precej razburkala javnost s svojim pozivom učiteljem in ravnateljem, naj ne upoštevajo vladnih ukrepov za zajezitev covida-19. K novembrski rekordni branosti je prispevala tudi nesreča šolskega avtobusa pri Krškem, pa tudi objava fotoreportaže z intenzivnega covidnega oddelka novomeške bolnišnice, odstop ravnateljice črnomaljske gimnazije in seznam najbogatejših Slovencev ... Ampak vse s skoraj 20.000 ogledi potolče Kambičeva s svojimi stališči, objavljenimi v novembrskem prispevku z naslovom Nekaj je zelo, zelo narobe in to ni povezano z zdravjem.

Črna kronika ostaja med najbolj branimi rubrikami tudi na našem na novičarskem portalu. Veliko zanimanja vedno požanjejo informacije o pogrešanih – ali pa tiste, da so slednje našli. Tako na drugem in tretjem mestu omenjene lestvice petdesetih najdemo vest o najdeni Kristini Jurjevčič in Ivanu Gričarju. Slednjega so žal našli mrtvega.

Smrti med znanimi z našega območja tudi zelo odmevajo. Že na četrtem mestu lestvice je tako vest, da je umrl Fikret Fejzić. V minulem letu smo se žal poslovili še od nekaterih zaslužnih in, po klikih sodeč, zelo znanih Dolenjcev, Belokranjcev in Posavcev. Zelo brani so bili tako zapisi ob slovesu Petra Badovinca starejšega, Tonija Gašperiča, dr. Rudolfa Ladike, Marjana Moškona.

Med vestmi, ki ne sodijo v črno kroniko in tudi ne govorijo o koroni, je najvišje, na petem mestu, tista iz lanskega junija, da je Novo mesto ostalo brez kina Cineplexx. No, vsaj posredno je epidemija tudi tu imela seveda prste vmes in tudi kinodvorane v rdeči kocki na Portovalu so spet odprte, ampak tista junijska vest o neodprtju je Novomeščane očitno pretresla veliko bolj.

Seveda je na lestvici najbolj branih še veliko člankov, tako ali drugače povezanih s koronavirusom. Da zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT lahko izgubiš službo v NEK, je visoko med njimi, zelo brane so tudi novice o okužbah dolenjskih dijakov na maturantskem izletu, če omenimo le tiste najbolj izstopajoče.

Na repu deseterice najbolj branih najdemo zapis o letalu na strehi šmarješkega hotela ter o upokojevanju – le kdo se ne bi želel upokojiti po 40 letih dela, smo se v njem spraševali. Tudi sicer je imelo poročanje iz šmarješkega konca veliko bralcev, tako na lestvici top 50 najdemo še fotoreportažo z odprtja Dvorca Gregorčič, zapornico v Klevevžu in tudi poročilo, da je že omenjeno letalo na strehi sprožilo prijavo na inšpekcijo.

Tretja razvojna os je še ena regijska tema, ki se je večkrat znašla med prvo petdeseterico, predvsem zapleti okoli odseka mimo Novega mesta. Tu so še druge pereče novomeške teme, med njimi urejanje križišča v Žabji vasi in neznosna gneča, ki so ji bili Novomeščani priča ob urejanju krožišča Tabletka. Od decembrskih prispevkov proti koncu lestvice najdemo okrašene traktorje, ki so jih zaman čakali v Brežicah, sicer pa je lani veliko zanimanja vzbudila tudi akcija Dolenjskega lista Učitelj leta.

LJUBEZEN, POROKE ... IN ČUDEŽNA SODA BIKARBONA

Rebeka Dremelj je že januarja poskrbela za najbolj klikano vest v letu 2021 na Lokalno.si – zbolela je za covidom in to je zanimalo skoraj 35.000 »lokalcev«. V drugi polovici lestvice je še tista, da je ob tem izgubila tudi okus, prav Rebeka pa tudi zaključuje lestvico petdesetih lanskih najbolj branih zapisov z nasveti o opremljanju hiše. Več kot 6000 jih je pokukalo v njeno.

Vmes so ostali slovenski estradniki in udeleženci resničnostnih šovov. Jacqueline Kale iz Ljubezni po domače najdemo že na drugem mestu, več kot 30.000 bralcev si je ogledalo fotografije z njene poroke. Mitja Rus je bolj kot bralce h klikanju verjetno nagovarjal bralke, visoko je na naši lestvici in na njej se je znašel večkrat. Kar velja tudi za Mijo Rovtar in Mario Arko.

Še večkrat naletimo na Jasno Kuljaj – vodi članek o tem, ali bo znova zibala. Nuša Lesar vedno lahko računa na bralce, ko pojasnjuje svoje sedanje razmerje ali pa se ozira nazaj na ločitev. Violeta Tomič se je oglasila ob spolnem nadlegovanju na AGRFT. Nuša Derenda ima prav tako veliko pristašev, ima pa tudi postavnega sina Matevža, ki stopa po njeni poti. Sicer še ne toliko na glasbeni kot na naši lestvici, kjer med prvih petdeset najdemo še zapise o Lili Žagar, ki je z družino začasno živela na Švedskem in nas je obveščala, kaj tam počne, Marko Vozelj vedno pobere veliko simpatij, precej tudi Miran Rudan. Žal je smrt kosila tudi na estradi, med drugim se je poslovil pevec zasedbe Slapovi Jože Skubic.

»Tiskarsko« črnilo na Lokalno.si pa ni le rumeno obarvano. Včasih diši po piškotih, pečenem krompirju … ali pa govori o čudežni sodi bikarboni. Da že ena žlička dela prave čudeže, je izvedelo več kot 25.000 bralcev in s tem prispevek potisnilo na visoko tretje mesto. Takoj za Jacqueline in Rebeko torej.

Še množico podobnih nasvetov najdemo na lestvici najbolj branih, naj naštejemo le nekaj naslovov: Enostavno do čudovitih pelargonij, Jedi, ki jih ne smete pogrevati, Vrt – zakaj visoke grede, Kam z beljaki po cvrtju krofov, Skrivnost za najboljši pečen krompir, Skrivnost za slastno pecivo v dveh minutah …, pa tudi katere hrane ne smemo zamrzovati, kako do lepih hortenzij in kako ustaviti polže ter da je regrat veliko več kot solata.

In če izločimo estrado, resničnostne šove in tale zadnji sklop – kaj nam ostane? Tudi čisto resne zelo brane teme na Lokalno.si, kot so pokojnine kmetov, ki da bodo po novem izračunu lahko višje, pa kako je kirurg Erik Brecelj rešil življenje uredniku Reporterja Silvestru Šurli, kako dvigovati kune na hrvaških bankomatih, če greste tja na počitnice, kje najdemo plače zdravnikov rekorderjev med epidemijo in kdaj bo odprta Ikea v Sloveniji.

Najbolj komentirani pa so članki na portalu Dolenjskilist.si – ni pa rečeno, da so tudi najbolj brani. Vodilnega med njimi, Stanje je katastrofalno – naj vsak prevzame odgovornost in se cepi ali vsaj upošteva ukrepe, govori o epidemioloških razmerah na Dolenjskem, a ga na lestvici 50 najbolj branih ne najdemo.

Članek je iz današnje nove, tiskane številke Dolenjskega lista. Tam objavljamo tudi lestvici 25. najbolj branih prispevkov na obeh portalih.

M. K.