FOTO: Zapeljal s ceste in obtičal na razmočenem travnatem pobočju

6.1.2022 | 18:15

Foto: PGD Sevnica

Danes ob 12.12 je v Podgorici, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obtičalo na razmočenem travnatem pobočju. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, na vozilu odklopili akumulator in potegnili vozilo nazaj na vozišče.

Ob 11.59 so na Blanci gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili vstop reševalcem NMP Sevnica ter jim nudili pomoč pri oskrbi in prenosu onemogle osebe.

Ob 15.00 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici domači gasilci s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja.

Bili brez elektrike

Davi je okoli 4. ure zaradi močnega vetra in novozapadlega snega, kot smo poročali, prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo na območju občin Novo mesto, Črnomelj in Žužemberk. V izpadu je bilo okoli 35 transformatorskih postaj. Delavci Elektra Ljubljana so okvare odpravili.

M. K.