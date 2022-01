Prisilna poravnava Livarja končana; finančna sanacija in novi lastniki

Ljubljana/Ivančna Gorica/Črnomelj - Postopek prisilne poravnave nad največjo slovensko livarsko družbo Livar, ki ga je ljubljansko okrožno sodišče začelo januarja 2020, potrdilo pa oktobra lani, je pravnomočno zaključen, je razvidno iz današnje objave na Ajpesu. V njem je bilo priznanih za okoli 9,3 milijona evrov terjatev, poplačanih naj bi jih bilo za približno 2,8 milijona evrov.

Postopek prisilne poravnave je ljubljansko okrožno sodišče začelo pred dvema letoma na predlog upnikov Alpha Credit Solutions in ECP Tactical Opportunities. Družbi sta bili ob začetku insolvenčnega postopka imetnika okoli 95 odstotkov Livarjevih finančnih terjatev. Sodišče je za upravitelja je imenovalo Leona Benigarja Tošiča.

Prisilno poravnavo je potrdilo pred manj kot tremi meseci, potem ko je večina upnikov pristala na 30-odstotno poplačilo terjatev.

Kot so na svoji spletni strani zapisali v Livarju, so v postopku dosegli finančno sanacijo in hkrati dobili tudi nove lastnike. Novi delničarji so postali posamezni upniki, ki so prenesli svoje terjatve v kapital družbe in prevzeli nove delnice. Večinska lastnika sta tako postala finančna upnika Alpha Credit Solutions iz skupine Anacap Financial Partners in ECP Tactical Opportunities, ki sodeluje z Anacap ter je v lasti nekdanjega finančnega ministra Uroša Čuferja in Ugurja Yildrima.

Čufer in Yildrim sta z ECP interese britanskega sklada Anacap zastopala tudi v prisilni poravnavi konjiške družbe SG Automotive, ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in trženjem elektronskih sklopov in kabelskih setov, sta poročala časnika Dnevnik in Finance. ECP je nedavno pridobil 100-odstotni lastniški delež v tem podjetju. "V SG Automotive nameravamo ostati dolgoročno, v Livarju pa bomo verjetno v nekem srednjem roku razmislili tudi o prodaji," je za Finance povedal Čufer.

Podjetje Livar sicer deluje že od leta 1954 in predstavlja največjo livarno železnih litin v Sloveniji. Proizvodnja je organizirana v Ivančni Gorici, kjer je tudi sedež družbe, in v Črnomlju, obsega pa tri proizvodne centre. Zaposluje več kot 600 ljudi.

Leto 2020 je družba sklenila z izgubo v višini 807.589 evrov (leto 2019 z izgubo v višini 2,8 milijona evrov). Poleg tega je zabeležila 42,4 milijona evrov prihodkov od prodaje. S tem je bila ciljna raven glede na načrt finančnega prestrukturiranja presežena za štiri odstotke, za predhodnim letom pa so zaostali za 15 odstotkov, je razvidno iz letnega poročila podjetja.

Lansko leto naj bi bilo za Livar uspešno. "Ne glede na zahtevne razmere na trgu, ko se srečujemo z enormno rastjo cen surovin in energentov, bo Livar uspešno zaključil tudi poslovno leto 2021 in bo predvidoma pomembno presegel zastavljene cilje," so decembra napovedali v družbi.

