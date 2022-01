Lesena vikend hiša povsem pogorela

7.1.2022 | 07:00

Minulo noč ob 1.55 je v naselju Kot pri Ribnici, občina Ribnica, gorela lesena vikend hiša velikosti 4x7 metrov. Požar, ki je hišo uničil v celoti, so pogasili gasilci PGD Ribnica in Jurjevica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ na izvodu RO. CERKEV.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Mladica;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CANK. NASELJE, izvod Tovarniška cesta.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 občasno prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠEVNICA na izvodu ŠEVNICA LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Lontovž, nizkonapetostno omrežje – Lontovž vas in Svinjsko med 8.15 in 14.15 uro.

M. K.