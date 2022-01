Gradnja prizidka krške knjižnice v zaključni fazi

Foto: Občina Krško

Krško - Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice, katere vrednost znaša 4,4 milijona evrov, prehaja v zaključno fazo, sporočajo iz krške občine. Do sredine letošnjega leta je načrtovan zaključek novogradnje in selitev v nove prostore, naslednje leto pa se bo začela obnova obstoječega, samostanskega dela.

Vremenske razmere sicer nekoliko ovirajo zaključevanje nekaterih del, kot so izvedba finalnega sloja fasade in vgradnja substrata za zazelenitev strehe. Ker pa temperature vendarle niso prenizke, dovoljujejo dela na zunanji ureditvi. Večino komunalnih vodov je že položenih, kanalete za odvodnjavanje finalnih površin so vgrajene, izvajalec pripravlja podlage za zaključne tlake površin okoli objekta, kot tudi za postavitev na začetku del porušenega samostanskega zidu ob prisotnosti arheološkega nadzora.

V samem objektu trenutno potekajo dela na stropu s kombinacijo navadnih in akustičnih mavčnih plošč v zakrivljenih linijah, s kaskadami, zato je izvedba razmeroma zahtevna, pravijo na občini. Vzporedno z zapiranjem stropov poteka montaža elementov elektro in strojnih napeljav. Talna in stenska keramika je večinoma položena, na vrsti je pleskanje sten. Ko bodo vsa ta dela končana, je konec januarja v načrtu polaganje tekstilnih talnih oblog. Do konca februarja bo dobavljena in zmontirana večina opreme, vredne okoli milijon evrov.

Objekt bo skoraj nič energijska stavba in je zanj izdana odločba o dodelitvi pravice do finančne vzpodbude s strani Eko sklada, ki bo znašala okoli 380.000 evrov.

Iz Krškega ob tem še sporočajo, da je izbran tudi projektant za izdelavo projektne dokumentacije za nadstrešnico za Bibliobus, ki bo stala na vogalu obstoječega parkirišča ob prizidku.

