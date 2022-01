Lastniške spremembe v Melaminu - tretjina v rokah avstrijskega podjetja v slovenski lasti

7.1.2022 | 11:00

Foto: arhiv; STA

Kočevje - Družba Panta Rhei Beratungs- und Beteiligungs s sedežem v Avstriji je postala lastnica 137.767 delnic družbe Melamin iz Kočevja, kar predstavlja 33,29 odstotka vseh. Posel je bil sklenjen 22. decembra, je družba Melamin sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze. Tretjino kočevskega podjetja je prodala t.i. slaba banka.

Lastnik avstrijskega podjetja, ki je kupil delež Melamina, je AbPhage, podjetje za bioprocese iz Ljubljane, ki je v 90-odstotni lasti Marjete in Vide Štrancar. Z nakupom so torej pridobili 33,29 odstotka glasovalnih pravic, kar pomeni, da so presegli prevzemni prag.

Časnik Finance navaja, da bodo morali novi lastniki deleža v Melaminu zdaj objaviti prevzemno ponudbo, če želijo obdržati glasovalne pravice.

Druga največja posamična lastnica Melamina je z nekaj več kot 17-odstotnim deležem družba Sintegra iz Šempetra pri Gorici, ki je v italijanski lasti.

Podjetje Zenit-T iz Kamnika v lasti Tatjane in Božidarja Pangeršiča ima v lasti 8,52-odstotni delež.

Mali delničarji in zaposleni imajo 35,62 odstotni delež, lastne delnice predstavljajo 8,03 odstotka.

Melamin, ki ga vodi Srečko Štefanič, je po poročanju Financ v letu 2020 ustvaril 49 milijonov evrov prihodkov in imel 2,59 milijona čistega dobička. Podjetje je razmeroma nezadolženo, lastniški kapital je ocenjen na 30,8 milijona evrov, donosnost kapitala 9 %, za investicije so leta '20 namenili prav tako 9 % vseh prihodkov.

M. K.