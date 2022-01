Kava za boljši začetek

7.1.2022 | 09:30

SB Novo mesto

Brežice/Novo mesto - Da bi bilo to leto bolj nasmejano, je Mercator te dni zaposlene v kar 14. bolnišnicah razveselil z dostavo kave. Kavo so podarili Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana ter Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, Univerzitetni kliniki Golnik, Splošni bolnišnici Celje, Splošni bolnišnici Novo mesto, Splošni bolnišnici Ptuj, Splošni bolnišnici Murska Sobota, Splošni bolnišnici Nova Gorica, Splošni bolnišnici Izola, Splošni bolnišnici Brežice, Splošni bolnišnici Trbovlje, Splošni bolnišnici Jesenice, Bolnišnici Topolščica in Bolnišnici Sežana.

Novo mesto

V Splošni bolnišnici Novo mesto so donacijo prevzele Katarina Drenik, pomočnica direktorice za PZ, Nataša Piletič, pomočnica direktorice za ZN, Vesna Veselič, glavna medicinska sestra CIM. Ob tem so poudarile, kako pomembno je, da ljudje razumejo prizadevanja zdravstvenih delavcev za zdravje vseh nas.

Brežice

SB Brežice

Tudi v Splošni bolnišnici Brežice je njena direktorica Anica Hribar povedala, da so zaposleni iskreno veseli, saj so v zadnjih dveh letih ob skrbi za bolnike večkrat res potrebni dobre kave. In podpore vseh nas, bi lahko dodali, zato se vedimo odgovorno, ob tem pa pogosteje namenimo drug drugemu tudi prijazno besedo in nasmeh.

