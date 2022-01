Nov koronski pok, število okužb spet čez 4000

7.1.2022 | 11:30

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da so zdravstvene službe v Sloveniji včeraj potrdile 4069 primerov okužbe s sars-cov-2, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 36,9-odstoten. Pretekli četrtek je bilo za primerjavo potrjenih 1898 primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 36,7-odstoten. V tednu dni se je število novih primerov okužbe več kot podvojilo, kar je sicer pričakovano, kot je namreč včeraj pojasnil predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec, zadnji podatki kažejo, da med vsemi pozitivnimi testi - kar 82 odstotkov - predstavlja precej bolj nalezljiva različica omikron. Preostali delež gre na rovaš delte.

Pri NIJZ medtem ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 28.607 prebivalcev.

Število aktivnih primerov se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 2855. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 306, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa za 135.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 547 covidnih bolnikov (včeraj 550), od tega jih je 155 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 160). Devet bolnikov je umrlo.

V SB Novo mesto imajo danes 37 covidnih bolnikov (včeraj 38), od tega 9 na intenzivni terapiji. Pet so jih sprejeli in štiri odpustili, dva bolnika sta žal umrla.

V SB Brežice imajo 10 covidnih bolnikov, včeraj 7, enega na intenzivi, tri bolnike so sprejeli in nobenega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 68, Črnomelj 61, Metlika in Trebnje 23, Kočevje 20, Straža 13, Žužemberk 11, Šentjernej 10, Ribnica in Mirna Peč 8, Šmarješke Toplice in Semič 6, Mokronog Trebelno 5, Škocjan 4, Šentrupert in Mirna 3

Posavje - Sevnica 59, Brežice 50, Krško 43, Kostanjevica na Krki 12, Radeče 5, Bistrica ob Sotli 1

