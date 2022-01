V Vipapu rešili problem dolgoročne oskrbe z elektriko; podjetje išče kupca

7.1.2022 | 12:45

Krški Vipap (fotografije: P. Perc)

Krško - Krški Vipap je podpisal pogodbo z dobaviteljem električne energije in s tem rešil problem z njeno dolgoročno oskrbo, je predsednica njegove uprave Milena Resnik potrdila na današnji novinarski konferenci. Družba je sicer v prisilni poravnavi in je proizvodnjo po njenem petmesečnem zastoju vnovič zagnala v začetku lanskega decembra.

V papirnici Vipap Videm Krško so se tako izognili ustavitvi strojev zaradi težav pri oskrbi z električno energijo in zvišanja cen energentov. Resnikova je dodala, da so sicer december končali s pozitivnim poslovnim rezultatom in tega napovedala tudi za novo poslovno leto.

Draga elektrika - največji izziv

"Poslovni načrt za leto 2022 je na mizi. Največji izziv je prvi kvartal, seveda zaradi dviga cen energentov," je povedala. Če bodo v prvih šestih mesecih uspeli poslovati pozitivno, pa lahko pričakujejo, da bodo leto končali s pozitivnim izidom, je ocenila.

Kot je tudi dejala, pogodba z dobaviteljem električne energije temelji na ciljnem napovedovanju in spremljanju odjema na urni ravni z minimalnimi odstopanji, kar jim omogoča v tovarni predhodno vzpostavljeni informacijski energetski nadzor.

Ker je proizvodnja papirja "energetsko intenzivna panoga", predstavlja energetska oskrba družbe eno ključnih prvin vhodnih surovin, za izdelavo ene tone papirja pa je potrebnih ena megavatna ura elektrike in 1,8 megavatne ure toplote, je pojasnila in pristavila, da se je cena električne energije decembra lani podražila za osemkrat.

Pogodba o oskrbi z elektriko sicer terja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, podaljševali pa jo bodo z aneksi. Kot taka predstavlja tudi dolgoročno rešitev, je potrdila.

Obratujeta dva papirna stroja

Glede proizvodnje je predsednica uprave navedla, da v tovarni za zdaj obratujeta dva papirna stroja. S papirnim strojem PS1 izdelujejo rjave ovojno-embalažne papirje, kar je Vipapova novost, s papirnim strojem PS3 pa izdelujejo časopisne papirje. Naročil imajo dovolj.

Med izzivi pri nadaljnjem delovanju družbe je opozorila na postopek finančnega prestrukturiranja družbe, na zagotavljanje mesečnega obratnega kapitala v znesku približno šest milijonov evrov in zagotovitev zadostnih količin surovin.

Iščejo strateškega partnerja, tudi morebitnega kupca

Podjetje tudi išče strateškega partnerja. Na mizi imajo več potencialnih opcij, kako zagotoviti dodaten obratni kapital. Potekajo tudi pogajanja, kako bodo zaključili pogodbo s strateškim partnerjem. Iščejo tudi morebitnega kupca Vipapa, je potrdila.

Vipap ima sicer 280 zaposlenih, katerih delovna mesta so po zagotovilih Resnikove zagotovljena. Znotraj Vipapa deluje še invalidsko podjetje Levas Krško s 65 zaposlenimi. Napovedala je tudi nove zaposlitve, saj Vipap išče dodaten, predvsem tehnični kader. Cilj je proizvodnjo čim prej stabilizirati in pognati še tretji papirni stroj, za kar potrebujejo še več kot 30 dodatnih delavcev, je še povedala Resnikova.

V Vipapu, ki je v češki lasti, je proizvodnja stala od julija do decembra lani, delavci pa so bili na čakanju. V začetku oktobra je upnik Vipap CZ zaradi insolventnosti vložil predlog za prisilno poravnavo, sodišče je nato 6. oktobra začelo postopek in imenovalo upravitelja, a je moral upnik predlog še dopolniti. Postopek prisilne poravnave je tako stekel 3. novembra, nato pa so nekaj manj kot mesec pozneje v podjetju vnovič zagnali stroje.

STA; M. K.

