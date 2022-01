FOTO: Na tire ob rdeči luči - v trčenju z vlakom dva lažje ranjena

Bolniške odsotnosti in delovne obveznosti so naredile svoje tudi na Policijski upravi Novo mesto, od koder nam sicer dnevno poročajo o svojem delu, tokrat pa so združili pregled črne kronike od ponedeljka do petka zjutraj. Malce več branja torej vas čaka kot sicer, kar pa med drugim dokazuje tudi, da policisti zaradi korone ne delajo nič manj ...

Ponedeljek, 3.1.2022

Policisti na interventni številki 113 so prejeli 192 klicev, od tega je bilo 52 dogodkov takšnih, ki jih je obravnavala policija. Največ jih je bilo povezanih s kriminaliteto.

Vlomi in tatvine

Na Muhaberju so novomeški policisti opravili ogled vloma v gospodarsko poslopje. V noči na ponedeljek so neznanci od tam ukradli kosilnico na nitko, znamke Hecht, rdeče barve. Lastnikom so naredili za okoli 150 evrov škode.

V Veliki Bučni vasi so vlomilci iz osebnega avtomobila odnesli za 300 evrov denarja, ki so ga našli v denarnici v predalu vozila. Na drugem naslovu so prav tako pregledali in premetali notranjost (odklenjenega) osebnega avtomobila, vzeli pa ničesar.

V Hudem so storilci v noči na ponedeljek iz dveh traktorjev izčrpali okoli 60 litrov dizelskega goriva in lastniku povzročili za okoli 100 evrov škode. Vlomili so tudi v gospodarsko poslopje in odnesli nahrbtno kosilnico znamke Husqvarna, iz drugega prostora pa tri zaboje krompirja in okoli 35 kg kislega zelja. Lastnikom so naredili za okoli 200 evrov škode.

Iz starejše stanovanjske hiše v Dolenjih Raduljah so med božično-novoletnimi prazniki odnesli štedilnik na drva ter dve pipi. Lastnikom so povzročili za okoli 300 evrov škode. Pri vlomu so poškodovali tudi okno.

Med vikendom so neznanci razbili steklo trgovskega centra na Otoški cesti v Novem mestu, da so lahko tako vstopili v notranjost in s stene odtrgali nabiralnik za prostovoljne prispevke. Po prvih ocenah je škode za več kot tisoč evrov.

Prometna varnost

Črnomaljski policisti so dopoldne zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja najprej na Lokvah, nato pa še v Semiču, zasegli osebni avtomobil. Krški policisti so avtomobil zasegli vozniku na Senovem, kjer so pri kontroli prometa ugotovili, da nima veljavnega dovoljenja.

V Krškem so popoldne zaradi nezanesljive vožnje ustavili 50-letnega voznika – odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,68 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Ker je obenem vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu zasegli še avtomobil.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so v Prilipah v ponedeljek zjutraj prijeli tri državljane Irana in dva državljana Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V torek zgodaj zjutraj pa so pri Dvorcah prijeli pet državljanov Afganistana, eden je bil otrok. Postopki s prijetimi še niso zaključeni.

Torek, 4.1.2022

Na interventni številki 113 so sprejeli 162 klicev in obravnavali 48 prijav, kjer je bilo potrebno posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s prometno varnostjo.

Drzna tatvina

V torek proti večeru, med 17.00 in 18.30 uro, so neznanci izkoristili krajšo odsotnost domačih ter skozi odklenjena stranska vrata vstopili v hišo v Velikih Brusnicah in pregledali prostore. Lastniki so to ugotovili približno eno uro po prihodu domov. Novomeški policisti so opravili ogled kraja. Po prvih ugotovitvah so storilci odnesli več denarja in nakita ter tako skupaj povzročili za okoli 12.000 evrov škode.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali petnajst prometnih nesreč z materialno škodo. Črnomaljski policisti so 40-letnemu vozniku na Lokvah zasegli osebni avtomobil, ki ga je vozil brez vozniškega dovoljenja.

Popoldne so krški policisti ustavljali (in nato ustavili) voznika osebnega avtomobila, ki ni upošteval modre luči in sirene ter vozil nezanesljivo. Vidno pijanega voznika so ustavili, pri čemer je hotel zbežati, zato so uporabili prisilna sredstva, ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je odklonil.

Kršitve javnega reda in miru

Krški policisti so obravnavali prijavo kršitve javnega reda in miru ter domnevne tatvine v trgovini v Krškem. Po prvih podatkih so zgodaj popoldne na izhodu iz trgovine pri blagajni ustavili več oseb, za katere so sumili, da so v nahrbtnik skrili artikel in ga hoteli odnesti brez plačila. Prišlo je tudi do prerivanja, nakar so trgovino zapustili, osebje pa je o tem obvestilo policiste. Za pobeglimi še poizvedujejo.

Na Cesti 4. julija v Krškem so policisti popoldne obravnavali štiri otroke oziroma mladoletnike, ki naj bi metali petarde in s tem vznemirjali občane. Vse štiri so izsledil ter obvestili starše in center za socialno delo.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so v sredo zgodaj zjutraj v Dobovi prijeli devet državljanov Afganistana (od tega pet otrok), ki so mejo prestopili izven mejnega prehoda. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Sreda, 5.1.2022

Na interventni številki policije 113 so sprejeli 188 klicev, od tega jih je 45 zahtevalo posredovanje policije, največ v prometu.

Tatvina prikolice

Trebanjski policisti so popoldne obravnavali tatvino avtomobilske prikolice. Doma narejeno prikolico rjave barve, na kateri je bila reg. tablica NMCP-032, je lastnik zaradi okvare pustil ob cesti na relacijo od Račjega sela proti Hudejam. Ko se je okoli tretje ure vrnil po njo, je tam ni bilo več. Za storilci še poizvedujejo.

Tatvina kolesa

Na Florjanovem trgu v Novem mestu so ukradli moško kolo znamke Scott, črno modre kovinske barve z oranžnimi dodatki. Kolo ima nameščen črn nosilec za otroški sedež. Kljub temu, da je bilo priklenjeno z verigo na stojalo za kolesa, so ga torej uspeli odpeljati. Lastniku so naredili za okoli tisoč evrov škode.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali devet prometnih nesreč, od tega je bila ena s telesnimi poškodbami.

V Puščavi, v bližini železniške postaje, na nivojskem križanju ceste z železnico, ki je zavarovano z Andrejevim križem, je zvečer prišlo do trčenja vlaka v osebni avtomobil. Po prvih ugotovitvah policistov je 58-letni voznik osebnega avta zapeljal na tire v času, ko so na prehodu utripale rdeče luči. V osebni avtomobil je trčil potniški vlag, ki je vozil iz Sevnice proti Trebnjem. Kljub aktivirani zasilni zavori je prišlo do trčenja, v katerem je avto odbilo nekaj metrov stran od tirov, kjer je obstalo na strehi.

Voznik in sopotnik v avtu sta se v nesreči lažje poškodovala in so ju po oskrbi odpeljali z reševalnim vozilom. Dobro uro po dogodku je po pregledu vlak lahko odpeljal naprej, pri čemer so zaradi nesreče nastale zamude v obe smeri.

Policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,64 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zanj so odredili strokovni pregled, o dogodku pa obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca.

Pes brez nadzora ugriznil drugega

Popoldne sta se na relaciji od Košenic proti Regrči vasi srečala dva lastnika psa, ki sta sprehajala vsak svojega štirinožca. Eden od psov je bil na povodcu, drugi ne. Pes brez povodca se je ob srečanju zagnal v zlatega prinašalca na povodcu in ga lažje poškodoval. Policisti še zbirajo obvestila o dogodku, nakar bodo zoper 48-letnega lastnika psa, ki ni bil privezan (pes namreč), uvedli postopek po zakonu o zaščiti živali.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so v Dvorcah zjutraj prijeli dva državljana Irana. Postopki z njima še niso zaključeni.

Četrtek, 6.1.2022

Policisti so na interventni številki 113 sprejeli 153 klicev, policisti so posredovali 35-krat.

Vlomi in tatvine

Novomeški policisti preiskujejo vlom v hišo, ki se je zgodil v Verdunu med krajšo odsotnostjo domačih. Po prvih ugotovitvah so neznanci med 15.45 in 18.15 uro vlomili skozi vrata balkona in pregledali hišo. Odnesli so nekaj nakita, skupaj s poškodovanimi vrati pa povzročili za nekaj sto evrov škode.

Prometna varnost – pijani vozniki

Policisti so obravnavali osem prometnih nesreč z materialno škodo. Črnomaljski policisti so za povrh 42-letnemu vozniku avtomobila, ki najprej ni ustavil na znake policije, nato pa zapeljal s ceste in napihal 0,57 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zasegli avtomobil.

Avto so zasegli tudi metliški policisti, in sicer 27-letnemu vozniku iz območja Metlike. Pri kontroli prometa na Vahti so ugotovili, da je vozilo neregistrirano in nezavarovano, s tablicami drugega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,83 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Kuril plastiko

Novomeški policisti so popoldne zaradi gostega črnega dima popoldne obiskali Brezje. Pri tem so ugotovili, da je eden od prebivalcev kuril plastiko in s tem zadimil okolico. Zanj so uvedli postopek o prekršku.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti do opoldne v naselju Dobeno prijeli državljana Afganistana, nekaj kasneje pa pri Cirniku še 11 državljanov Afganistana. Postopki s tujci še niso zaključeni.

