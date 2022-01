Na Sodjem Vrhu ogenj uničil počitniško hišo

7.1.2022 | 19:00

Simbolna slika (foto: arhiv; PGD Dolenja Straža)

Danes ob 11.20 uri je na Sodjem Vrhu, občina Semič, gorela počitniška hiša. Gasilci PGD Semič, Štrekljevec, Gradnik, Krvavčji vrh in Črešnjevec so pogasili požar na objektu velikosti 5 x 15 metrov, ki je uničen. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so na objektu odklopili elektriko, na kraju so bili tudi pripadniki ekipe prve pomoči CZ iz Semiča.

Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok požara in višino škode.

M. K.