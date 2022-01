Za štiri evre peš na razgledno točko zvonika šmarješke cerkve

8.1.2022 | 16:30

Stopnice na vrh zvonika so speljane varno, na podestih so na ogled fotografije farne cerkve in podružnic ter panoji pomembnih Šmarječanov.

Razgledna točka na vrhu zvonika je visoka okrog 26 metrov. (Foto: L. M.)

Šmarjeta - Od zadnjih božičnih praznikov se je že mogoče povzpeti na 26 metrov visok zvonik farne cerkve sv. Marjete in v lepem vremenu uživati v razgledu na enajst bližnjih občin. Razgledno točko sta s prerezom traku uradno predala namenu župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar in župnik g. Andrej Golčnik.

Gre za veliko pridobitev za Šmarjeto, šmarješko občino in župnijo ter širšo okolico.

Kot pove župnik g. Andrej Golčnik, se je na vrh oz. balkon zvonika prišlo že prej, a je bil to zgolj servisni dostop. Stopnice so bile zelo navpične, skoraj kot lestev, dostop do posameznih podestov je bil skoraj nemogoč, ljudje varno ne bi mogli gor. Zato so naredili nove načrte za povsem novo postavitev stopnic, ki so zdaj lepo speljane in normalno pohodne, ter nove pode na vseh podestih.

Da premagovanje 127 stopnic do vrha ni tako naporno, kot bi kdo mislil, si je po poti navzgor možno odpočiti in vmes pogledati zanimivo fotografsko razstavo o Šmarjeti in farni cerkvi ter podružnicah. V samem zvoniku so namreč prazne stene izkoristili za razstavni prostor. Njihov avtor je pretežno domači župnik Golčnik, le fotografije podružnic je prispeval fotograf Vojko Ivančič.

S postavljenih panojev je mogoče spoznati tudi pomembne Šmarječane: Jožeta Karlovška, Janeza Zalokarja ter Janeza Volčiča.

Dostop do zvonika je sedaj, v zimskem času, možen vsak dan med 12. uro in 16. uro in sicer po simbolni ceni štirih evrov. Vstopnice je mogoče dobiti v bližnji vinski fontani Izvir cvička, s katero upravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Šmarješke Toplice, ali po telefonskem dogovoru (031-342-343).

Več o razstavi, kaj pripravljajo še na četrtem podestu, in komu gre denar - štiri evre vstopnine - pa v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: Andrej Golčnik