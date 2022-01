Brežiška bolnišnica zaradi karanten zaposlenih v kadrovski stiski

Tudi zdravstveni delavci so samo ljudje. Zbolevajo sami, zbolevajo njihovi otroci, zaradi rizičnih stikov ostajajo v karanteni ... (simbolna slika; arhiv DL; L. M.)

SB Brežice z urgentnim centrom (foto: arhiv; M. L.)

Brežice - Brežiško bolnišnico poleg spopadanja z epidemijo covida-19 pestijo težave zaradi večjega števila zaposlenih, ki so bolniško odsotni ali v karanteni. Dodatne težave predstavljajo odsotnosti zaradi odhoda na daljšo bolniško ali porodniški dopust, ki jih zaradi pomanjkanja kadra niso uspeli nadomestiti, je pojasnila direktorica Anica Hribar.

Na delo v trenutnih epidemičnih razmerah, ko bo lahko prišlo do večjega števila karanten zaposlenih zaradi tveganega stika, so se v brežiški bolnišnici pripravili z navodili zaposlenim o ravnanju na delovnem mestu in doma.

S temi skušajo doseči, da bi se okužilo čim manj zaposlenih. "Sicer pa bo vse delo, ki bo nujno, potrebno opraviti s takšnim številom zaposlenih, kot jih bo na voljo v dani situaciji," je dodala direktorica Splošne bolnišnice Brežice.

Da bi vendarle ohranili dovolj kadra za izvajanje zdravstvene dejavnosti, se bodo sicer držali navodil, ki so jih prejeli na sredinem sestankom z ministrstvom za zdravje.

Po teh navodilih covidnega oddelka kljub za zdaj bistveno manjšemu številu bolnikov ne bodo ukinili, v bolnišnici pa zaradi preprečevanja notranjih prenosov okužb od četrtka med drugim velja, da ne glede na status PC vsak dan s hitrimi antigenskimi testi testirajo vse zaposlene, razen trikrat cepljene, dvakrat cepljene prebolele ter vseh, ki so covid-19 preboleli v zadnjih 45 dneh.

Prilagajajo se dnevno

Glede na to, da je med zaposlenimi pričakovano tudi povečano število obolelih, bo potrebno organizacijo dela dnevno prilagajati. Pričakujejo tudi, da v času največjega števila okužb v državi ne bo možno zagotavljati kadrovskega standarda, ki ga sicer zagotavljajo pri delu, obremenitve zaposlenih, ki bodo lahko opravljali delo, pa bodo zato večje, kot običajno.

V brežiški bolnišnici vse zaposlene prosijo, da se tudi v domačem okolju izogibajo dejavnostim, zaradi katerih bi lahko prišlo do okužbe. "Pomembno je, da ostanemo zdravi, da bomo lahko pomagali bolnim prebivalcem, ki bodo potrebovali zdravljenje, kakor tudi zato, da obremenitve zaposlenih zaradi odsotnosti ne bodo prevelike," je še dejala Hribarjeva.

