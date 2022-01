Avstrijska družba Panta Rhei trenutno ne namerava dodatno povečevati deleža v Melaminu

Kočevje - Avstrijska družba Panta Rhei Beratungs- und Beteiligungs, ki je nedavno kupila nekaj več kot 30 odstotkov Melamina, trenutno ne namerava dodatno povečevati deleža. Prav tako ji ni treba objaviti prevzemne ponudbe, saj je pridobila manj kot tretjinski delež glasovalnih pravic, je v njenem imenu povedal finančni svetovalec Martin Wodak.

Iz objave na spletni strani Ljubljanske borze je razvidno, da je avstrijska družba Panta Rhei Beratungs- und Beteiligungs nedavno od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) kupila 137.767 delnic Melamina, kar predstavlja 30,62-odstotni delež podjetja oziroma 33,29 glasovalnih pravic.

Ker je družba z nakupom pridobila manj kot tretjino glasovalnih pravic, ji po slovenski zakonodaji ni treba objaviti prevzemne ponudbe, kar po navedbah avstrijskega finančnega svetovalca Wodaka tudi ni bil njen cilj. Družba trenutno tudi ne namerava pridobiti nobenih dodatnih delnic Melamina, bodo pa spremljali njegov nadaljnji razvoj in razvoj trga nasploh.

Za nakup delnic so se v avstrijski družbi odločili, ker se jim zdi posel z Melaminom zanimiv. Podjetje se jim zdi privlačna naložba, hkrati so zainteresirani za njegov pozitiven razvoj, pravi Wodak.

Družba Panta Rhei Beratungs- und Beteiligungs sicer vlaga predvsem v instrumente kapitalskega trga, "pa tudi v mlada in zrela podjetja s privlačnim potencialom rasti, predvsem v Evropi, s posebnim poudarkom na Nemčiji, Švici, Avstriji in državah nekdanje Jugoslavije", dodaja.

90-odstotna lastnica avstrijske družbe Panta Rhei Beratungs- und Beteiligungs je družba Abhage s sedežem v Sloveniji, katere lastnici sta Marjeta in Vida Štrancar. V družbi nakupa deleža v Melaminu niso želeli komentirati.

Panta Rhei Beratungs- und Beteiligungs je z nakupom 30,62-odstotnega deleža postala največja lastnica Melamina. Kot je razvidno iz polletnega poročila družbe za leto 2021, sta večja lastnika še Sintegra (17,21-odstoten delež) in Zenit-T (8,52). Mali delničarji in zaposleni imajo 35,62-odstoten delež, 8,03 odstotka delnic pa je v lasti same družbe.

Tudi v Melaminu brez komentarja

Direktor Melamina Srečko Štefanič prodaje deleža v Melaminu avstrijski družbi ni želel podrobneje komentirati, za poslovanje v lanskem letu pa pravi, da je bilo rekordno. Iz polletnega poročila družbe je razvidno, da je skupina Melamin v prvi polovici lanskega leta poslovala pozitivno. Z 213 redno zaposlenimi je zabeležila za 32 milijonov evrov prodaje, kar je 43 odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej in 19 odstotkov nad načrti. Tudi dobiček iz poslovanja je bil za 84 odstotkov večji kot v enakem obdobju leto prej.

Za letošnje leto se zdi Štefaniču napovedovanje poslovanja izredno nehvaležno, "saj smo priča največjim nihanjem cen ključnih surovin v zgodovini Melamina" in začetku petega vala epidemije. "Če se bodo cene umirile vsaj v drugi polovici leta in nato ne bodo drastično padale in če zaradi ponovnega širjenja epidemije ne bo bistvenih zaustavitev proizvodnje pri naših kupcih, pričakujemo še nekoliko povečano vrednostno in količinsko realizacijo v primerjavi z letom 2021," je dejal. Tudi naložbe nameravajo izvajati v nezmanjšanem tempu.

