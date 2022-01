Kostanjeviško turistično ponudbo obogatil živi muzej

8.1.2022 | 10:40

Maj Kerin Colarič (foto: STA)

Kostanjevica na Krki - Nekaj več kot 20-letni Maj Kerin Colarič je v družinski Colaričevi hiši v Kostanjevici na Krki uredil tako imenovani živi muzej Vila Colarič in ga namenil turizmu. V njem si bodo obiskovalci, ki se bodo prej najavili, lahko ogledali staro hišno opremo, kostumirani igralci pa jim bodo skušali predstaviti nekdanje meščansko življenje.

Nekaj več kot stoletno hišo in nekdanjo kmetijo so opremili s starim pohištvom, med katerim je nekaj tudi baročnega, in drugim starejšim hišnim inventarjem. Tega je zbral po okoliških kmetijah, poiskal na spletu ali v starinarnicah. Sicer pa je Vila Colarič prostor, v katerem željo obiskovalce očarati s pravljicami, hudomušnimi animacijami in anekdotami, je povedal Kerin Colarič.

"Interier Colaričeve vile je opremljen in narejen v stilu baroka, obdobja, ki je bilo vrhunec razvoja glasbe oziroma same umetnosti. Prostore krasijo štukature, kičaste freske, kristalni lestenci, porcelan ter seveda grajsko pohištvo, ki šteje krepko čez 100 let," je dodal.

Glasbena soba (foto: Vila Colarič)

Predmeti in zgodba, ki je povezana z vilo, je pripomogla, da stavba vnovič zaživi in se ohranja. Ker je bila v baroku glasba izredno pomembna, so eno od sob zaradi velikega koncertnega klavirja poimenovali glasbena soba. Obiskovalci bodo tam med ogledom, ob sladici in skodelici čaja ali kave, tudi lahko prisluhnili stari glasbi. Cilj vodenega ogleda pa je, da obiskovalci začutijo zgodbo in zgodovino oziroma v vili ohranjeno kulturno dediščino.

Gostje bodo lahko vsak predmet prijeli v roke, sedli na stare stole, vsak bo lahko zaigral tudi na klavir ali pa se med obiskom živega muzeja prelevil v gospoda ali damo. S svojimi dejanji in starimi oblekami želijo tudi obuditi nekoliko pozabljeno obdobje. Ob koncu ogleda si bo lahko vsak na spominsko listino s starim pisalnim strojem natipkal svoje ime, listino pa prejel kot spominek na obisk vile Colarič, je še povedal Kerin Colarič.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Lastnik in snovalec Vile Colarič Maj Kerin Colarič o projektu Lastnik in snovalec Vile Colarič Maj Kerin Colarič o projektu