V Pleterjah trgatev za suhi jagodni izbor iz 94 let starih trsov

8.1.2022 | 13:30

Jožetu Simončiču sta pri trgatvi za suhi jagodni izbor danes že navsezgodaj zjutraj na pomoč priskočila vnuka.

Pleterje - Danes smo imeli zelo hladno jutro, temperature so se tudi v našem koncu dežele spustile pod ledišče in to so marsikateri vinogradniki izkoristili za ledeno ali kako drugo posebno trgatev.

V Kartuziji Pleterje so minus 7 stopinj Celzija izbrali za primerne razmere, da so potrgali grozdje iz 94 let starih trsov in njihovih potomk raznih sort, katerih grozdje se je vedno uporabljalo za pletersko mašno vino.

Kot pove dolgoletni vodja ekonomije v kartuziji Jože Simončič, odličen strokovnjak na vinarskem in sadjarskem področju, so sprešali približno 100 litrov mošta sladkorne stopnje 170 Oe, kar zadostuje za suhi jagodni izbor.

»Ko bodo častitljivi trsi slavili sto let, bo to vino v vrhunski formi,« pravi Simončič, ki sta mu pri zgodnji trgatvi, še pred sončnim vzhodom, prišla na pomoč vnuka.

V kartuziji Pleterje, kjer je zaposlenih osem delavcev, sicer skrbijo za 5,5 hektarja vinogradov. Danes imajo ob normalni letini v kleti sto tisoč litrov vina. Včasih so prodajali le cviček, danes pa imajo obiskovalci kartuzije v urejeni prodajalni z njihovimi izdelki na voljo 15 različnih vrst vin.

L. Markelj