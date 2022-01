Udor zemlje ob cesti, ogenj na avtu in dimniški požar

9.1.2022 | 08:40

Udori zemlje so sicer značilnost kraškega sveta; tale je denimo pred leti nastal na območju Poloma na Kočevskem. (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.17 je pri naselju Mali Cerovec, občina Novo mesto, občan opazil udor zemlje ob cesti. Gasilca GRC Novo mesto sta odprtino premera okoli pol metra in globine okoli 15 metrov ustrezno označila in zaščitila. Obveščene so bile pristojne službe.

Avto je uničen

Ob 20.56 je v naselju Tanča Gora, občina Črnomelj, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj, Dragatuš in Tanča Gora so pogasili požar. Vozilo je uničeno.

Dimniški požar

Ob 23.00 so v Brezini, občina Brežice, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Brežice okolica so goreče saje pogasili, očistili dimniško tuljavo in okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero.

Počistili cesto

Ob 8.40 so na Kajuhovi ulici v Sevnici, gasilci PGD Sevnica na posredovanje policije in NMP Sevnica z vodo počistili cestišče.

M. K.