Kočevski Intersocks lani kljub epidemiji posloval rekordno

9.1.2022 | 10:20

Skladišče Intersocksa (foto: arhiv DL)

Kočevje - V kočevski družbi Intersocks, ki se ukvarja s proizvodnjo funkcionalnih športnih nogavic in distribucijo obutve, so lani kljub epidemiji poslovali rekordno in presegli zgodovinsko najboljše rezultate družbe iz leta 2019. Direktor Marjan Kočila je tudi glede prihodnjega poslovanja optimističen, čeprav je poslovno okolje nestanovitno.

Kočevska družba Intersocks je del širše mednarodne družbe Intersocks Group, ki ima izpostave še v Švici, Italiji, na Hrvaškem in Poljskem. V Sloveniji je družba prisotna četrt stoletja, intenzivneje od leta 2018, ko je v Kočevju postavila lastno pletilnico.

Za kočevski del družbe, v katerem je zaposlenih 170 ljudi, je bilo po besedah njegovega direktorja Marjana Kočile lansko leto izjemno uspešno. Ustvarili so več kot 50 milijonov evrov prihodkov in predvidevajo štiri milijone dobička, kar je več kot v do zdaj rekordnem letu 2019, ko so ustvarili za nekaj več kot 45 milijonov evrov prihodkov in 2,4 milijona evrov dobička.

Take rezultate jim je po besedah Kočile uspelo doseči kljub precejšnjim organizacijskim težavam, s katerimi se srečujejo zaradi pandemije. Soočajo se namreč s težjo dobavljivostjo nekaterih vhodnih surovin, deloma nepredvidljivimi dobavnimi roki ter rastjo stroškov logistike, materialov in energentov.

Ne glede na to je Kočila pri oceni prihodnjega poslovanja optimističen. "Intersocks je tradicionalno vezan na evropske in severnoameriške trge, kamor prodamo večino proizvodov. Ker se Evropa in Amerika nekoliko oddaljujeta od daljnega vzhoda, to pozitivno vpliva na domačo proizvodnjo izdelkov široke potrošnje. Prav tako ne gre zanemariti vse večjega zavedanja o zdravem načinu življenja in ukvarjanju s športom, kar zelo pozitivno vpliva na poslovni rezultat družbe," je dejal.

Še bodo širili in povečevali zmogljivosti

Tudi v prihodnje namerava Intersocks v Kočevju širiti in povečevati zmogljivosti, polno zmogljivost pa naj bi dosegli konec leta 2022.

Glede poslovnega okolja pri nas Kočila ugotavlja, da Slovenija nudi kar nekaj primerjalnih prednosti pred cenejšimi državami jugovzhodne Evrope. Čutijo pa pomanjkanje kadrov, za kar menijo, da je kriva odmaknjenost od centra. "Če bi imeli boljše cestne povezave, bi bilo Kočevje atraktivno poslovno okolje za prebivalce bližje prestolnici, saj bi v 30 minutah lahko prihajali na delo tudi iz Ljubljane," pravi.

Tudi davčno okolje ni med "najbolj atraktivnimi v Evropi", kar je lahko ovira pri odločitvah za nadaljnje naložbe. Pogrešajo še jasno dolgoročno strategijo, kakšno bo slovensko poslovno okolje v prihodnjih letih. "To bi namreč zelo olajšalo strateške odločitve tujih lastnikov za nadaljnje investicije in razvoj podjetja v Sloveniji," dodaja.

STA; M. K.