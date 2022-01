Trotom v zaključku padla zbranost, kar so Škofjeločani izkoristili

9.1.2022 | 17:30

Novo mesto - Košarkarji novomeških Žoltastih Trotov so tudi letos v vrhu druge košarkarske lige. Včeraj so na domačem parketu gostili ekipo LTH Castings iz Škofje Loke, obračun vodilnih moštev pa so po preobratu v zadnji četrtini z 91:85 dobili gostje, ki so tudi prevzeli prvo mesto na lestvici.

Novomeščani in Škofjeločani so se v tej sezoni pomerili že oktobra, zmage s 75:64 so se takrat v dvorani Poden veselili Troti, ki so se včeraj nadejali ponovitve uspeha. Začeli so odločno in samozavestno, že po nekaj minutah igre so vodili 12:4. Škofjeločani so nato vzpostavili ravnotežje na igrišču in z delnim izidom 10:0 prevzeli pobudo, prvo četrtino so dobili s 25:19. Domači trener Nejc Kobal ni bil zadovoljen z igro svojih varovancev predvsem v obrambi in je na odmoru pred nadaljevanjem srečanja močno povzdignil glas. »Kljub temu da smo tekmo dobro odprli, nam je nato popustila zbranost in zaradi tega je prišel padec v igri. V tistem trenutku smo bili sposobni več, zato sem hotel fante zbuditi in jih dvigniti, kar smo v drugi četrtini tudi pokazali,« je po tekmi za naš časopis dejal Kobal.

Po dveh trojkah Simona Gorenca so Novomeščani hitro ujeli Škofjeločane. Dolenjcem je šlo tudi v nadaljevanju vse kot po maslu, odlično so strnili svoje vrste v obrambi in bili razpoloženi v napadu. Z delnim izidom 17:2 so prišli do prednosti devetih točk, takšna je bila tudi razlika ob polčasu (50:41).

Troti so tudi po premoru obdržali čvrstost v obrambnih akcijah, s hitrimi protinapadi pa so gostom povzročali precej preglavic. Potem ko je Blaž Janežič zadel prosti met, je bilo na semaforju 61:47. A borbeni Škofjeločani se niso predali in se Novomeščanom pred zadnjimi desetimi minutami približali na šest točk zaostanka (68:62).

Tudi začetek zadnje četrtine je pripadel dolenjskim košarkarjem, gledalce v športni dvorani Livada pa je s trojko za 82:72 na noge dvignil Blaž Abram. Vse je kazalo, da bodo Novomeščani vknjižili deseto zmago v tej sezoni, a nato se jim je povsem ustavilo. Prednost se je počasi začela topiti in tri minute pred koncem je Luka Grum, ki je bil z 29 točkami najboljši strelec tekme, izenačil na 82:82. Trotom se je v odločilnih trenutkih preveč tresla roka pri metih z razdalje, kar so Škofjeločani izkoristili in tekmo obrnili v svojo korist.

Besedilo in fotografije: R. N.

