Danes brez elektrike

10.1.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu VINOTOČ;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRNOMLJU na izvodu ČEZ CESTO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR na izvodu S.O. R1, V RAZDELILNI OMARICI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC izvod Proti Črnomlju.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD;

- od 13:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK na izvodu GOBNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8.10 in 14.10 uro na območju TP Sveti Janez, nizkonapetostno omrežje - Ban in Kostanjšek ter na področju nadzorništva Sevnica med 8. Ii 14. uro na območju TP Pečje, nizkonapetostno omrežje - Kuzmički.

M. K.