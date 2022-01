Od danes ob rizičnem stiku v karanteno za sedem dni; omejitve v javnem potniškem prometu

10.1.2022 | 07:30

Z današnjim dnem karantena ob visokotveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom, traja sedem, in ne več deset dni. Od danes veljajo tudi nekoliko spremenjeni pogoji za vstop v državo brez karantene. Test PCR ne sme biti starejši od 48 ur, hitri test pa ne starejši od 24 ur. V javnem potniškem prometu so v veljavi omejitve števila potnikov.

Sedemdnevna karantena se bo po predlogu epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) končala tudi brez PCR-testiranja, saj se okužba v 94,6 odstotka primerov po ugotovitvah epidemiologov razvije v okviru sedmih dni.

Vlada je prejšnji teden z odlokom določila tudi dve novi izjemi glede uvedbe karantene. V karanteno poleg cepljenih s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 ne bo več treba tudi osebam, ki so prebolele covid-19 in to dokazujejo s pozitivnim PCR-testom, od katerega je minilo vsaj deset in največ 45 dni.

Izjema so odslej tudi prebolevniki, kar dokazujejo s pozitivnim rezultatom PCR-testa, ki so bili hkrati dvakrat cepljeni s cepivom proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, kitajskim cepivom proizvajalcev Sinovac Biotech in Sinopharm, indijskim cepivom proizvajalca Bharat Biotech ali z ruskim cepivom Sputnik. Izjema velja tudi za prebolevnike, ki so bili enkrat cepljeni s cepivom Janssen.

Od danes veljajo tudi nekoliko spremenjeni pogoji za vstop v državo brez karantene. Test PCR ne sme biti starejši od 48 ur, hitri antigenski test pa ne starejši od 24 ur. Skrajšanje karantene z deset na sedem dni pa velja tudi za tiste, ki bodo vanjo napoteni ob prihodu v državo.

Začele so veljati tudi spremembe v javnem potniškem prometu. Pri linijskih, stalnih izvenlinijskih ter občasnih prevozih je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in neposredno za njim. V avtobusih mestnega linijskega prevoza se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj en meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.

Tudi na vlakih je število potnikov omejeno na število sedišč, v primeru stojišč pa je treba zagotavljati označbe in razdaljo enega metra. V javnem potniškem prometu je še naprej treba izpolnjevati pogoj PCT in uporabljati zaščitno masko.

STA; M. K.