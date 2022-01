V Ribnici ob naraščanju števila otrok širijo šolske in vrtčevske zmogljivosti

10.1.2022 | 09:00

Zimska Ribnica (foto: FB Občina Ribnica; Danijel Vincek)

Ribnica - V občini Ribnici se že nekaj časa soočajo s povečevanjem števila otrok, zato so bili prisiljeni tako v širitev tamkajšnje šole kot občinskega vrtca. K šoli trenutno gradijo prizidek, ki naj bi po besedah župana Sama Pogorelca svojemu namenu začel služiti v naslednjem šolskem letu, potrebne bodo tudi širitve vrtca, ki je že zdaj največji v državi.

Število otrok v občini po besedah župana v zadnjih letih narašča tako na račun priseljevanja kot naraščanja rojstev. Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica se kot edina tamkajšnja šola tako že nekaj časa sooča s precejšnjo prostorsko stisko. Med drugim so morali za pouk preurediti sejno sobo, zbornico in dva spremljajoča prostora.

Zato so že pred časom pristopili h gradnji prizidka. V njem bodo uredili štiri učilnice in ostale spremljajoče prostore. Razširili bodo jedilnico in kuhinjo ter vgradili dvigalo. Trenutno po besedah župana gradijo zadnje nadstropje. "Zidarska dela bodo, v kolikor bo to dopuščalo vreme, končana nekje do marca, sam prizidek pa bo nato v uporabo predan do novega šolskega leta," je povedal.

Zaradi povečevanja števila otrok se s prostorsko stisko sooča tudi Vrtec Ribnica, ki je s 26 oddelki že zdaj največji vrtec v državi. Vrtec je bil zasnovan kot 18-oddelčni. Dodatnih osem oddelkov so uredili v spremljajočih prostorih, enega še v podružnični Osnovni šoli Dolenja vas.

Po besedah župana bodo dodatne prostore tako za šolo kot vrtec dobili v šolskem športnem centru, ki ga nameravajo zgraditi v Dolenji vasi. Center bo imel tudi športno dvorano.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Ribniški župan Samo Pogorelc o poteku gradnje prizidka k šoli Ribniški župan Samo Pogorelc o poteku gradnje prizidka k šoli