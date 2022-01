FOTO: V vinogradu KŠ Grm pri -7°C opravili posebno trgatev

10.1.2022 | 09:50

Novo mesto, Trška gora - V vinogradu kmetijske šole Grm na novomeški Trški gori so v soboto navsezgodaj zjutraj pri temperaturah okoli minus sedem stopinj Celzija opravili posebno trgatev. Natrgali so grozdja za okoli 200 litrov spominskega vina, ki ga bodo posvetili štirim obletnicam, povezanim z centrom biotehnike in turizma Grm Novo mesto, v okviru katerega deluje šola.

Trgači, večinoma vodstvo in profesorji v izobraževalnih ustanovah, ki delujejo v okviru centra Grm, ter nekateri vidni predstavniki lokalnega političnega in družbenega življenja, vključno z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem, so se ob šolski zidanici kmetijske šole zbrali že ob 7. uri, ko je bila temperatura še primerna za tovrstno trgatev.

Hitro so se podali v bližnji vinograd in po dobri uri na okoli 800 trtah nabrali toliko laškega rizlinga, da bo po oceni direktorja centra Grm Toneta Hrovata iz njega nastalo okoli 200 litrov vina.

Grozdje so takoj po trgatvi poslali v prešanje, v prihodnjih mesecih pa bo iz njega ob skrbnem in zahtevnem kletarjenju nastalo posebno vino. "Polnjeno bo v majhnih, dva decilitrskih stekleničkah, in bo zelo drago, posebej ker bo posvečeno nekaterim okroglim obletnicam," je na pol v šali na pol zares povedal Hrovat. V centru Grm namreč obeležujejo 135-letnico Kmetijske šole Grm, 60-letnico Srednje šole za gostinstvo in turizem, 20-letnico Višje strokovne šole in 10-letnico Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Kot je dejal, so sicer načrtovali ledeno trgatev, a jim je zagodlo vreme, ki ni zagotovilo dovolj nizkih temperatur dovolj dolgo obdobje. Tako je bila to "le" posebna trgatev. "Za ledeno trgatev bi morale biti temperature sedem dni neprekinjeno v povprečju sedem stopinj Celzija, česar pa vremenska napoved ne obeta, zato smo se odločili, da trgatev opravimo danes," je dejal. Vseeno bo po njegovih besedah iz grozdja nastalo še vedno zelo posebno vino, kakovosti "dobrega jagodnega izbora". Tako tudi zadovoljstvo po končani trgatvi ni bilo nič manjše, kot bi bilo, če bi jim uspela ledena trgatev.

