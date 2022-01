DL: Sela - Podturn: Prenova ceste in pločnik

10.1.2022 | 14:00

Prenavljajo slab kilometer državne ceste od Sel do Podturna, v Selih bodo uredili tudi avtobusno postajališče. (foto: P. Pr.)

Sela pri Dolenjskih Toplicah - Topliška občina skupaj z DRSI prenavlja cesto od Sel do Podturna, ki bo dobila tudi pločnik, javno razsvetljavo in avtobusno postajališče – Naložba vredna nekaj več kot 700.000 evrov

Sredi decembra je stekla težko pričakovana prenova regionalne ceste od Sel pri Dolenjskih Toplicah do Podturna. Naložba, ki je vredna nekaj več kot 700.000 evrov, bo predvidoma zaključena spomladi. »Predvsem gre za izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Pločnik in javna razsvetljava sta še posebej pomembna za pešce, domačine in turiste,« je poudaril domači župan Franc Vovk.

Občina je sicer že pred dobrim desetletjem izpostavila potrebo po gradnji pločnika, vendar je bilo treba počakati na umestitev investicije v državni proračun. Projekti so bili narejeni že leta 2018, a z deli takrat, ob gradnji vodovoda, niso začeli, saj občini ni uspelo skleniti dogovora z vsemi lastniki. »Lani smo uredili še nekaj lastniških razmerij in s tem tudi omogočili začetek gradnje. Z Direkcijo za infrastrukturo smo podpisali pogodbo o sofinanciranju, na osnovi katere bo občina prispevala 31,02 odstotka vrednosti celotne investicije oziroma 210.000 evrov. Na javnem razpisu je bila kot najugodnejša ponudnica izbrana družba CGP iz Novega mesta,« je pojasnil župan.

Z državno pomočjo se bodo v topliški občini v prihodnje lotili nujnih posodobitev na še kar nekaj odsekih regionalnih cest. »Projekt rekonstrukcije ceste od Soteske do Podhoste potrebuje še manjši popravek. Od tega bo odvisno, ali bo ta prepotrebna investicija stekla že letos ali šele spomladi naslednje leto. Na trasi, ki je dolga 2,5 kilometra, bo tudi pločnik in javna razsvetljava. Leta 2023 bo začel nastajati projekt za rekonstrukcijo iste ceste na odseku od Podhoste do Podturna. Pripravili smo tudi projektni nalogi za rekonstrukcijo cest Soteska–Straža in Vavta vas–Dolenjske Toplice. Neodvisno od celovite rekonstrukcije teh dveh cest bo občina začela z umeščanjem pločnikov na Dolenjem in Gorenjem Polju ter na Dolenjem Gradišču. Še vedno čakamo na ugoden razplet z lastništvom, ki bo omogočil rekonstrukcijo osrednjega mostu v Dolenjskih Toplicah. V pripravi je tudi projekt za preostali del obvoznice središča Dolenjskih Toplic. Predvidoma bo ta naložba izvedena v letih 2025 in 2026,« je naštel župan Franc Vovk.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Ž.