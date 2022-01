V novomeški porodnišnici lani nekaj več rojstev; potrebe po nadstandardnih sobah

10.1.2022 | 12:50

V alternativni porodni sobi babica Jelka Cimermančič in predstojnica ginekološko-porodniškega oddelka Damjana Koželj, dr. med. (fotografije: arhiv DL)

Porodna soba

Bodoče mamice se lahko odločijo za porod v vodi.

Novo mesto/Brežice - V novomeški regijski bolnišnici se je ob 1329 porodih lani rodilo 1338 otrok, devetkrat sta se rodila dvojčka. Predlansko število porodov so presegli za 81. Letos so imeli do petka 20 porodov, sicer pa število porodov zadnja leta raste, so pojasnili v Splošni bolnišnici Novo mesto. V Brežicah pa je bilo lani porodov toliko kot leto prej.

V razvoj porodnišnice sicer v novomeški bolnišnici v zadnjih nekaj letih aktivno vlagajo. Lani so prenovili vse prostore porodnega bloka in jih v določeni meri opremili z novejšo sodobno opremo. Na porodniškem oddelku so uredili tudi neonatalno ambulanto, katere čakalnico so zasnovali tako, da je prijazna dojenju

Letos načrtujejo posodobitev preostalih prostorov porodniškega in ginekološkega oddelka. Želijo urediti še dve dodatni nadstandardni sobi za nosečnice oz. otročnice. Čeprav imajo zdaj zanje na voljo pet sob in en apartma, namreč ugotavljajo, da so želje in potrebe po takšnem bivanju vedno večje.

Kadri - primanjkuje medicinskih sester

Glede kadra so navedli, da imajo zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva za zdaj dovolj, prav tako diplomiranih babic in diplomiranih medicinskih sester.

Primanjkuje jim srednjih medicinskih sester, česar sicer nosečnice, porodnice in otročnice ne občutijo, saj priskoči na pomoč preostali negovalni kader z nekoliko več dela. Poleg tega del obveznosti srednjih medicinskih sester večkrat prevzamejo diplomirane babice ali diplomirane medicinske sestre, so dodali. Opozorili so še, da je bolnišnični negovalni kader zaradi pomanjkanja srednjih medicinskih sester in epidemije covida-19 precej obremenjen.

Covid in porodi

Da bi omejili okužbe, so sicer v porodnišnici uredili t. i. covidno enoto v porodnem bloku in tudi covidno enoto na ginekološkem oddelku. Zdravstvena oskrba varovank pred, med ali po porodu je zagotovljena po vseh predpisanih merilih, so zagotovili.

Za zdaj karanten v takšnem obsegu, da bi vplivale na delovni proces, nimajo, saj rednega bolnišničnega programa ne izvajajo v celoti. V primeru povečanega števila karanten in odsotnosti kadra bodo redni program krčili in kader prerazporejal na kritična delovišča, so še navedli v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Novosti tudi v brežiški porodnišnici

V sosednji posavski Splošni bolnišnici Brežice pa so lani opravili 470 porodov oz. toliko kot predlani. Za porodnišnico so lani kupili novo ultrazvočno napravo v vrednosti 90.000 evrov, prenovo ambulant, porodne sobe in nakup nove porodne postelje pa so opravili predlani. Kupili so tudi nekaj električnih postelj, s katerimi so nadomestili navadne, je povedala njena direktorica.

STA; M. K.