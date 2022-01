Na pobudo Vladimirja Prebiliča ustanovljen Klub neodvisnih županj in županov

Šentjur - Na pobudo iniciativnega odbora s kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem na čelu je v Šentjurju potekal sestanek Kluba neodvisnih županj in županov. Zbralo se je 57 županj in županov, vsi pa so izrazili željo po večji povezanosti. O možnostih sodelovanja na parlamentarnih volitvah se za zdaj še niso odločili, a Prebilič ne izključuje niti tega.

Vlogo koordinatorja kluba je do naslednjega srečanja prevzel hrastniški župan Marko Funkl, ki je povedal, da je njihova ambicija postati največja tovrstna skupina v Sloveniji in kot taka pomemben faktor za združevanje treh reprezentativnih organizacij občin. Želijo si skupnega, trajnostnega in enakomernega razvoja vseh slovenskih občin, ne glede na velikost in regijo.

Ob tem je napovedal, da želijo do naslednjega srečanja podrobno razdelati številne naloge, ki so si jih zadali. Glede supervolilnega leta je dejal, da je potrebno prav vsake volitve vzeti z veliko mero odgovornosti ter z jasnimi cilji, ki so usklajeni od lokalne pa vse do evropske ravni.

"Kako uspešni bomo pri povezovanju in kako resno bomo uspeli nastaviti ogledalo političnim strankam, ki se ustanavljajo le zaradi točno določenih lastnih interesov na volitvah, bo pokazal čas," je še dodal.

Tržiški župan Borut Sajovic je menil, da neposredna izvoljenost županom daje veliko odgovornost, zato je njihov status znotraj skupine državnih funkcionarjev neprimerno urejen in ni v skladu z zahtevnostjo in odgovornostjo nalog. Ker je dobra kadrovska struktura županov pomembna, so danes tudi sklenili pripraviti nastavke za akademijo lokalne samouprave.

Da je klub neodvisnih županov dober pokazatelj, kako se lahko na političnem parketu povežejo ljudje, ki vsakodnevno rešujejo težave občanov, pa je menil Prebilič in dodal, da znajo presegati ideološke delitve. Danes so se po njegovih besedah odločili, da se bodo povezovali tudi v prihodnje, tudi na političnem področju.

"Vsak župan se bo odločil, na katerih volitvah bo nastopil. Zase lahko povem, da bom zagotovo aktivno vključen v prihajajoče volitve in s tem nimam v mislih samo županskih v novembru. Danes smo sicer sprejeli sklep, da skupaj pripravimo programska izhodišča, za katera bi želeli, da jih posvoji prihodnja vlada in jih uvrsti tudi v koalicijsko pogodbo," je dejal Prebilič.

Ker jih moti način vodenja države in pomanjkanje dialoga, se bodo v prihodnjih dneh odločali, kako bodo ravnali znotraj kluba. Pobude gredo po njegovih besedah v tri smeri - bodisi, da gredo po poti povsem samostojne stranke, da poiščejo možnost sodelovanja z že obstajajočimi silami ali pa da bi se kandidati iz kluba županov sami odločali, kje in na kakšen način želijo kandidirati.

Kakršnakoli bo na koncu odločitev, so si zadali štiri zaveze, ki so povezane z decentralizacijo države, ureditvijo financiranja občin in statusa županov ter z razumevanjem, da lokalna uprava ne sme biti razumljena kot težava, pač pa kot partner v pogovorih z državo. Župani se bodo zavzeli tudi za to, da se ukine sedanja ureditev, po kateri sta funkciji župana in poslanca nezdružljivi.

Prebilič je na vprašanje, katere volitve v letošnjem letu najbolj zanimajo njega osebno, odvrnil, da je to odvisno od politične realnosti. Če bo v danes ustanovljenem klubu prejel jasno podporo svojim političnim ambicijam, ki jih ne zanika, bo na to lažje odgovoril, dejstvo pa je, da se župani, ki že nekaj časa opravljajo svojo funkcijo, sčasoma poistovetijo z izvršilno vejo oblasti.

Med tistimi, ki so na sestanek prišli, a so se že odločili, da bodo kandidirali na listi katere od obstoječih strank, sta bila tudi nekoč že poslanca Franc Pukšič, župan Destrnika, in Janez Čebulj, župan Cerkelj na Gorenjskem. Oba sta že pred leti izstopila iz SDS, letos pa nameravata kandidirati na listi Povežimo Slovenijo. Oba sta sicer pritrdila, da je za dosego ciljev v lokalnih skupnostih, zlasti podeželja, nujno potrebno, da lahko tudi župani kandidirajo v državni zbor.

