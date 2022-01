FOTO: AMZS zdaj tudi v Novem mestu

10.1.2022 | 19:30

Novi center AMZS v Mačkovcu sta odprla direktorica AMZS Lucija Sajevec in predsednik AMZS Andrej Brglez skupaj z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes opoldne so v Mačkovcu ob nakupovalnem centru Qlandija odprli nov center AMZS, v katerega bodo postopoma preselili pred skoraj petdesetimi leti odprti center ob nekdanji avtocesti bratstva in enotnosti na Otočcu. V novem centru v Mačkovcu AMZS opravlja tehnične preglede vseh vozil od osebnih do tovornih in motornih koles, poskrbijo za registracijo in zavarovanje, včlanitev in plačilo članarine AMZS in preglede tahometrov, vsaj še dve leti pa bodo tako tehnični pregledi, registracije in zavarovanje skupaj s službo pomoči na cesti tudi na Otočcu.

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez je v svojem govoru poudaril vlogo zveze, da odpirajo mobilnostni center v mestu, ki na mobilnost in vse, kar je povezano z njo, zaradi tradicije avtomobilske industrije gleda drugače, kot na avtomobile in mobilnost gledajo v drugih slovenskih mestih. »Novo mesto je nekakšen slovenski Detroit. V petdesetih letih, od takrat, ko je bil odprt center AMZS na Otočcu pa do danes, je v naši državi za milijon več avtomobilov. Takrat si niso mogli niti zamisliti, kakšna bo avtomobilska prihodnost, zagotovo niso imeli v mislih tako visokih številk. Ko pa danes gledamo v prihodnost, predvidevamo, da bo avtomobilov manj. Pomembno je, da govorimo o mnogoplastnosti mobilnosti in AMZS danes nagovarja širši krog ljudi, ne le avtomobiliste. Novo mesto mobilnost dojema drugače, je ne razume le kot širjenje prostora, v katerem se bodo lahko avtomobili hitreje premikali, ampak išče odgovore na mobilnost pri ljudeh,« je med drugim dejal.

Direktorica AMZS Lucija Sajevec je povedala, da je novomeški center trideseti center AMZS v Sloveniji: »Ponosna sem na svoje tukajšnje sodelavce, ki so aktivno soustvarjali gradnjo novega centra in verjamem, da bodo našim članom in vsem drugim strankam ponuditi celovito uporabniško izkušnjo.«

Novomeški župan Gregor Macedoni je izrazil zadovoljstvo, da AMZS ohranja svojo prisotnost v občini na novi atraktivni lokaciji v neposredni bližini stičišča dveh pomembnih nacionalnih prometnih koridorjev, nove avtoceste in ceste tretje razvojne osi, ki naj bi jo tu zgradili v bližnji prihodnosti.

I. Vidmar

