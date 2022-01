Dim v garaži, ognja pa ne

11.1.2022 | 07:00

Sinoči ob 19.24 je bil v garažni hiši večstanovanjske stavbe na Koštialovi ulici v Novem mestu opažen dim in sprožen požarni alarm. Ob prihodu gasilcev GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu se je dim že razkadil. Gasilci so pregledali prostore, požara ni bilo.

Gorelo zapuščeno dostavno vozilo

Ob 19.25 je v ulici Stari trg v Trebnjem gorelo zapuščeno dostavno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so požar pogasili in vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Dimniški požar

Ob 21.21 so v naselju Reva, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dobrnič so nadzirali izgorevanje saj, očistili dimnik in pregledali peč.

Gorele tudi smeti

Ob 13.51 so pred naseljem Vrbovce, občina Šentjernej, gorele smeti v komunalnem zabojniku. Požar so pogasili gasilci PGD Šentjernej. Zabojnik je uničen.

Gasilci odpirali vrata

Ob 19.18 so v naselju Volovnik, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Brežice uporabnike iz naselij Vrhovska vas, Vinji Vrh, Gadova Peč, Stojanski Vrh in Poštena vas obvešča, da bo danes, predvidoma med 8. in 15. uro, motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Motena bo tudi dobava pitne vode v naseljih Velika Dolina, Mala Dolina, Rajec - predvidoma med 8. in 14. uro, prav tako zaradi nujnih vzdrževalnih del na omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 11.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 občasno prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK na izvodu GOBNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništev Krško mesto na območju TP Leskovec gmajna 2, nizkonapetostno omrežje - Sejmišče ulica 4 med 8. In 12. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Glogov Brod med 8. in 14. uro.

M. K.